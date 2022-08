Corrida eleitoral domina publicações nas redes sociais

É surpreendente a capacidade do pleito de outubro para movimentar as redes sociais. De janeiro a julho, o Twitter identificou 44 milhões de menções à eleição brasileira. Lembre-se de que o tema ganhou maior temperatura apenas a partir de agosto, com o início oficial das campanhas e as entrevistas dos candidatos. Ou seja, os tweets sobre as disputas tendem a aumentar consideravelmente. As plataformas sociais têm peso relevante na eleição. Uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Data Senado descobriu que 45% dos 2,4 mil entrevistados decidiram o voto a partir das informações coletadas nas plataformas. Daí a responsabilidade que elas têm para evitar que notícias falsas circulem livremente. As empresas garantem que se esforçam para coibir a disseminação das odiosas fake news, mas a verdade é que as redes continuam a espalhar mentiras e destruir reputações. Que o Brasil fique de olhos bem abertos.

(foto: Manoel Ngan/AFP - 23/5/22)



Metaverso de Zuckerberg não emplacou

Há alguns dias, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, apresentou novos gráficos de seu projeto de realidade virtual, mas o que era para ser uma revolução tecnológica virou piada mundial – os desenhos parecem memes. O episódio reforça os tombos que o metaverso, o mundo digital para onde todos nós iríamos algum dia, tem levado. Empresas estão retirando investimentos, projetos foram cancelados. A febre dos terrenos também passou: os imóveis no ambiente virtual perderam metade de seu valor em 2022.

(foto: Bianca Gens/FGV %u2013 23/12/18) A economia brasileira teve dificuldade para se adaptar à economia globalizada. Resistimos por muito tempo. É possível que, em um mundo mais fechado, tenhamos desempenho um pouco melhor Samuel Pessôa, economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre)



Volks lança serviço de aluguel de caminhões

A Volkswagen lançou um programa de assinatura de caminhões inédito no mercado brasileiro. Por valores mensais que variam de R$ 3.679 a R$ 15.999, os clientes do VW Truck Rental têm direito a usar o veículo em contratos de 36 a 60 meses, sem pagar adicionais por documentação, manutenção e seguro, e com franquias de rodagem de 1,5 mil a 10 mil quilômetros por mês. No total, são seis modelos de caminhões disponíveis no programa. Segundo a empresa, o serviço será oferecido em 150 lojas da rede autorizada.

(foto: Anthony Wallace/AFP - 2/6/22)

Itaú renova patrocínio do futebol

O Itaú Unibanco renovou a parceria com Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 2026. Com isso, o banco continuará como patrocinador das seleções masculina e feminina e das categorias de base do futebol do país. Desta vez, o acordo traz uma novidade: a instituição também patrocinará o e-Brasileirão, campeonato de futebol virtual da CBF, e a e-Seleção, equipe de e-Sports oficial do Brasil. A iniciativa está em sintonia com o avanço irrefreável dos jogos eletrônicos.





63%

dos carros vendidos no Brasil têm câmbio automático – é a maior participação da história. Questões como segurança, conforto e queda de preço têm levado os motoristas a escolher esses modelos





RAPIDINHAS