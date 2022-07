Elie Horn, do Grupo Cyrela, investe R$ 20 milhões em empresa de saúde

O empresário Elie Horn, fundador do Grupo Cyrela (foto: Felipe Gabriel/Divulgação 5/4/17)







O empresário Elie Horn, fundador do Grupo Cyrela, tem se engajado cada vez mais em projetos com apelo social. Honr investiu R$ 20 milhões na Biothermal Logistics Solutions (BLS), startup brasileira que desenvolve tecnologias para a área de saúde, especialmente o segmento público. Entre outras iniciativas louváveis, a BLS criou embalagens reutilizáveis que foram fundamentais para o armazenamento de vacinas contra a COVID-19.Atualmente, a empresa tem 22 farmacêuticas e laboratórios entre seus clientes, incluindo gigantes como AstraZeneca e Grupo Fleury. No ano passado, seu faturamento chegou a R$ 4,7 milhões, mas provavelmente o valor será multiplicado por 10 em 2022 diante do ritmo de assinatura de novos contratos.Horn é um exemplo a ser seguido. Maior filantropo do Brasil, ele se comprometeu a doar 60% de seu patrimônio ao The Giving Pledge, programa criado pelos americanos Bill Gates e Warren Buffett para estimular bilionários a bancar projetos de forte impacto social.





Ensino privado perdeu 1 milhão de estudantes na pandemia

Escolas particulares perderam aproximadamente 1 milhão de estudantes durante a pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 3/2/22)

Para financiar carros elétricos, Ford vai demitir 8 mil funcionários

A Ford adotará uma medida agressiva para fazer caixa e, assim, financiar o desenvolvimento de carros elétricos. Segundo a agência Bloomberg, a montadora americana pretende demitir nos próximos meses 8 mil funcionários, a maioria deles nos Estados Unidos.



A meta é cortar US$ 3 bilhões em custos até 2026 e redistribuir melhor a sua operação. Não custa lembrar: em janeiro de 2021, a Ford encerrou as atividades industriais no Brasil, movimento que resultou na demissão de 5 mil colaboradores.



Via promove festival para negociação de dívidas



Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, realizou renegociação de dívidas de clientes (foto: Della Rocca/Divulgação)

Os descontos nas parcelas atrasadas dos carnês chegaram a 90% em alguns casos. Não está fácil para ninguém. Em maio, as vendas do comércio varejista subiram 0,1% – ou seja, quase nada – na comparação com abril, segundo o IBGE.





Com a diminuição do poder de compra dos brasileiros, as varejistas fazem de tudo para dar algum alívio ao bolso de seus clientes. Neste último final de semana, a Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, realizou um festival de renegociação de dívidas.Os descontos nas parcelas atrasadas dos carnês chegaram a 90% em alguns casos. Não está fácil para ninguém. Em maio, as vendas do comércio varejista subiram 0,1% – ou seja, quase nada – na comparação com abril, segundo o IBGE.

Rapidinhas

Uma boa iniciativa do Ministério da Economia: os imóveis da União que não tiveram compradores em licitações tradicionais serão, a partir de agora, vendidos diretamente pela internet, no site “VendasGov”. A medida foi regulamentada por uma portaria publicada pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.





A B3, a bolsa brasileira, criou um programa de treinamento em tecnologia gratuito e exclusivo para mulheres. São 50 vagas para candidatas com mais de 18 anos e formadas no ensino médio. A seleção ocorrerá em três fases: teste de lógica, apresentação pessoal em vídeo e dinâmica de grupo. As inscrições vão até 2 de agosto.



"Lembre-se que o seu tempo é o seu único recurso finito. Quando você diz sim a uma coisa, está inevitavelmente dizendo não para outra" Andrew Grove (1936-2016), ex-presidente da Intel e autor de celebrados livres de negócios







A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) produziu um relatório para mostrar como o preço do querosene de aviação impacta o setor. Segundo a entidade, o valor do combustível aumentou 137,8% em maio em relação ao mesmo mês de 2019. Enquanto isso, o bilhete aéreo subiu 22% considerando a mesma base comparativa.





Abrir o capital não é garantia de sucesso – longe disso. Desde que chegou à bolsa de Nova York, em dezembro do ano passado, o banco brasileiro Nubank viu as cotações de suas ações caírem 65%. Isso equivale a um tombo de R$ 130,7 bilhões em valor de mercado , conforme dados da gestora de recursos Polo Capital.





22%

é quanto deverá crescer o setor de tecnologia brasileiro em 2022, segundo pesquisa da Advance Consulting. Em 2021, o resultado já havia sido bom, com alta de 23%

Um estudo da EducBank, startup de apoio financeiro a escolas de educação básica, revelou o tamanho do estrago que a pandemia provocou no ensino privado. De acordo com o levantamento feito com base nos dados do Censo Brasil, as escolas particulares perderam aproximadamente 1 milhão de estudantes durante a crise de COVID-19.É muita coisa: o número corresponde a cerca de 10% do total de matriculados. Com a crise econômica, o setor acha que vai levar um bom tempo para atraí-los de volta.