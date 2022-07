Netflix perde quase 1 milhão de assinantes, mas ações disparam na bolsa

É curioso observar o movimento das ações da empresa de streaming Netflix. Ontem, elas chegaram a disparar 7% após a divulgação do balanço, mas, ainda assim, acumulam queda de 67% no ano. Os investidores respiraram aliviados após a empresa revelar que perdeu cerca de 970 mil assinantes no segundo trimestre. Como um recuo desse nível pode levar ao aumento da cotação dos papéis? A resposta é simples: em abril, a Netflix informou que esperava pelo sumiço de 2 milhões de clientes entre abril e junho. Como perdeu “apenas” metade disso, o mercado se animou. Apesar do sobressalto, a Netflix continua sendo a maior plataforma de streaming de vídeo do mundo, com 221 milhões de assinantes. A empresa está em busca de novas receitas. Pouco tempo atrás, anunciou o desenvolvimento de games inspirados nas séries “La Casa de Papel”, “O Gambito da Rainha”, “Brincando com Fogo” e “Sombras e Ossos”, que tiveram excelente audiência.





América Latina é campeã em fraudes no e-commerce

A América Latina é detentora de muitos recordes negativos em áreas ligadas de alguma forma ao universo econômico. Por isso, não surpreende outra marca lamentável: a região é recordista também em fraudes no comércio eletrônico. Segundo estudo realizado pela plataforma de infraestrutura financeira Stripe, o número de golpes desse tipo nos países latinos é 97% superior ao dos sediados na América do Norte. Se a comparação for com a Ásia, o resultado assusta mais: as fraudes latinas são 222% maiores.





Tensão eleitoral preocupa indústria automotiva

Um executivo brasileiro que trabalha em uma grande montadora diz que seu chefe, que dá expediente na matriz europeia, perguntou qual é o nível de tensão para a eleição presidencial no Brasil. “A dúvida dele é saber se a instabilidade política vai afetar as vendas de carros no último trimestre do ano”, conta o profissional. “Eu disse que os resultados do mercado brasileiro continuam fracos e que o cenário de incertezas pode, sim, fazer com que mais pessoas desistam de comprar automóvel.”

Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos



Energia solar já é a terceira fonte mais usada no Brasil

O Brasil tem se tornado bom exemplo no uso de fontes de energia renováveis. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) a partir de dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostrou que a energia solar ultrapassou a potência instalada das termelétricas de gás natural e de biomassa, passando a ser a terceira maior fonte da matriz elétrica nacional. A liderança é das hidrelétricas, seguidas pelas eólicas.





R$ 4

é quanto vai custar o pacote de figurinhas do novo álbum da Copa, que será lançado em agosto. No Mundial de 2018, ele saía por R$ 2





RAPIDINHAS

A vida não tem sido fácil para as fintechs. Desde 2000, 30 delas abriram o capital na bolsa americana, mas os resultados foram pífios. Segundo um levantamento feito pela consultoria CB Insights, as startups da área financeira perderam quase R$ 500 bilhões em valor de mercado quando se considera o pico que suas ações atingiram.





O mercado segurador está em alta no Brasil. Em junho, a demanda por seguros de carros cresceu 33,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo apurou o Índice Neurotech. O resultado é ainda mais expressivo considerando que, em 2022, a venda de automóveis, tanto usados quanto novos, está praticamente parada no país.





O agronegócio jamais decepciona. Na safra 2021/2022, as exportações de suco de laranja brasileiro chegaram a 1,07 milhão de toneladas, um avanço de 5,33% sobre o período anterior. Por sua vez, o faturamento totalizou US$ 1,6 bilhão, ou um incremento de 6,95%, conforme a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).





As vendas de aços planos tiveram leve alta em junho. Conforme a Inda, associação que representa as empresas do setor, elas totalizaram 302,8 mil toneladas, o que representa um acréscimo de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. O ritmo deverá se manter em julho, com a expectativa de alta de 1,5% no mês.