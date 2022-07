Chegada de voos estrangeiros dispara em junho e anima o setor de turismo

Voos de outros países com destino ao Brasil tiveram aumento de 1.700% sobre abril de 2020 (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 28/6/14)

Os estrangeiros voltaram a visitar o Brasil. Um novo levantamento realizado pela Embratur, a agência brasileira de turismo, mostrou que 3.806 voos internacionais chegaram ao país em junho, o que representa um aumento explosivo de 1.700% sobre abril de 2020, quando as restrições de circulação impostas pela pandemia de COVID-19 começaram a ser aplicadas. A expectativa de Silvio Nascimento, presidente da Embratur, é que julho, mês de férias, traga resultados ainda mais robustos. O turismo no Brasil está em plena recuperação. Em maio, o setor alcançou, pela primeira vez, o mesmo volume de receitas observado antes da pandemia, conforme estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A pesquisa também revelou que, entre outubro de 2020 e maio de 2022, as atividades ligadas a essa indústria geraram 314,6 mil empregos. O turismo firme e forte é ótimo para a economia brasileira.





Serena Williams participa de nova edição da Expert XP

A Expert XP, um dos maiores festivais de investimento do Brasil, terá uma presença inesperada em sua 12ª edição: a tenista americana Serena Williams, dona de 23 títulos Grand Slams e maior vencedora da história desse esporte. A apresentação de Serena será focada em sua trajetória de vida e como descobriu a vocação empreendedora. O evento, que será realizado em 3 e 4 de agosto no formato híbrido, terá outros nomes ilustres, como Theresa May, ex-primeira-ministra do Reino Unido.





Vendas em massa de bitcoin e até prisão de executivo preocupam investidores

O mercado de criptomoedas não para de gerar fatos negativos. Depois de a Tesla, de Elon Musk, informar ao mercado a venda de US$ 1,3 bilhão de sua posição em bitcoin – um sinal inequívoco de descrédito na moeda –, descobriu-se agora que um funcionário de alto escalão da Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo, foi preso por beneficiar parentes e amigos com informações privilegiadas. O mundo cripto está em xeque. Em 2022, a cotação do bitcoin, principal referência do setor, caiu 50%.





População de gatos cresce e gera novos negócios

O novo censo pet no país trouxe uma novidade: pela primeira vez, a população de gatos cresceu num ritmo maior que a de cães. Entre 2020 e 2021, o total de felinos nos lares do país aumentou 6%, contra 4% dos caninos, conforme dados do Instituto Pet Brasil. Os bichanos são mesmo os novos queridinhos dos brasileiros. No Grupo Petz, maior rede de petshops do país, as vendas da categoria “felinos” superaram em 2022 a marca de 20% do faturamento total, contra 14% em 2015.





Rapidinhas

Circularam nas redes sociais nos últimos dias imagens de cães robôs que portam metralhadoras e acertam alvos a centenas de metros de distância. Os robôs foram desenvolvidos por uma empresa chinesa e levam inevitavelmente a uma discussão: vamos delegar a máquinas a decisão de quem deve morrer ou viver?

O Grupo Pereira, sétimo maior do ramo supermercadista do Brasil, vai investir R$ 600 milhões para expandir as redes Comper e Fort Atacadista. Estados do Centro-Oeste – principalmente as capitais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – receberão a maior parte dos recursos, mas também serão feitos aportes no Rio Grande do Sul.

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) quer reduzir em 40% as emissões de CO2 em sua cadeia produtiva. Para isso, a empresa reforçará uma série de medidas, como o mapeamento completo de suas emissões e a adoção da metodologia Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), que prevê a diminuição de riscos climáticos.

O agronegócio brasileiro enfrenta o aumento crescente de custos. Em junho, o preço do frete rodoviário para o transporte de grãos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dois dos principais produtores de soja do Brasil, aos portos subiu até 53% em relação ao mês anterior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).





“Às vezes, as coisas que consideramos perdidas só estão escondidas, aguardando serem descobertas”

Anthony Doerr, escritor americano





R$ 972 milhões

foi quanto faturou o setor de viagens corporativas em junho, valor 15% maior do que o alcançado no mesmo mês de 2019, antes da pandemia. Os dados são da Abracorp, a associação do setor