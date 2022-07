Importadores pedem investigação do MPF sobre aumento dos fretes marítimos

A Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Pneus (Abidip) pediu ao Ministério Público Federal que investigue a atuação de grandes empresas do mercado de transporte marítimo de contêineres, os chamados “armadores”. A entidade critica o aumento de preços do frete marítimo internacional e a manutenção dos valores mesmo com adequação entre oferta e demanda. A Abidip informa que o frete de importação da Ásia para o Brasil chegou a US$ 11.150 em janeiro deste ano, número 472% superior ao do mesmo mês de 2020, período anterior à pandemia. “A concentração de mercado dos grandes conglomerados é prejudicial ao comércio internacional, que se torna refém do preço e disponibilidade de contêineres e navios de poucas empresas”, diz Jesualdo Silva, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP). “No Brasil, essa questão ainda é mais grave, já que somente dois grupos de armadores são responsáveis pelo transporte marítimo de 55% das cargas.”





Atividade econômica encolhe 0,8% em maio

O índice conhecido como “Monitor da PIB” da Fundação Getulio Vargas apontou para um cenário preocupante. De acordo com a instituição, a atividade econômica encolheu 0,8% em maio na comparação com abril. “A indústria, que havia crescido nos meses anteriores, voltou a apresentar queda. Outro importante destaque negativo foi o consumo das famílias. Na atual conjuntura, inflação e juros em patamares elevados reduzem o poder de compra das famílias”, afirmou Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.





Vendas de carros na Europa têm o pior junho em 26 anos

Os gargalos logísticos e a falta de componentes continuam a provocar estragos na indústria automotiva mundial. Desta vez, os resultados negativos vieram da Europa. Em junho, os fabricantes venderam um milhão de veículos novos no Velho Continente – trata-se do pior resultado para o mês em 26 anos. A maior queda foi observada na Alemanha (recuo de 18,1%), seguida de Itália (15%) e França (14,2%). Os dados são da European Automobile Manufacturers’Association (Acea), a associação das montadoras europeias.

Estaremos brevemente, assim que o Congresso voltar do recesso, aprovando medidas importantes para apoiar o aprofundamento do mercado de capitais brasileiro Paulo Guedes, ministro da Economia, em mais uma de suas incontáveis promessas



Startups demitiram 4 mil profissionais no primeiro semestre

As startups tiveram o pior primeiro semestre no país em muitos anos. Segundo dados preliminares levantados pela plataforma Layoffs Brasil, 4 mil funcionárias de empresas iniciantes foram demitidos no período. As companhias alegam que o cancelamento de projetos e a economia em ritmo mais lento do que se imaginava prejudicaram os negócios. Segundo especialistas, os postos perdidos no início do ano dificilmente serão recuperados em 2022. Espera-se algum alento apenas a partir de 2023.





19,6%

dos caminhoneiros não consideram um alívio o auxílio emergencial de R$ 1 mil proposto na “PEC das Bondades”. A pesquisa foi feita pela plataforma Clube da Estrada





RAPIDINHAS