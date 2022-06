Empresários propõem unificação de data de pagamento de tributos

O presidente da Abrinc, Synesio Batista, participou do encontro com Paulo Guedes





Enquanto a reforma tributária não sai, as empresas se viram como podem. Uma boa ideia foi proposta por representantes de diversos segmentos da indústria ao ministro da Economia, Paulo Guedes: a unificação de datas de pagamentos de tributos e a criação de uma só guia para o recolhimento das contribuições federais. Parece algo banal, mas é ao menos uma medida paliativa para aliviar o nó tributário brasileiro. Atualmente, as empresas precisam recolher seis tributos federais com diferentes datas de apuração e pagamento. Com a mudança, as burocracias seriam reduzidas. “Isso representaria uma economia para o governo com a gestão das diversas guias e não afeta o orçamento”, disse Synésio Batista, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), que participou do encontro com Guedes. “Para as empresas, também haveria impacto positivo.” Em tempo: a prometida reforma tributária continua sem data para sair do papel.





A força do sol e dos ventos

O avanço de fontes renováveis é irrefreável. Pela primeira vez na história, o uso global de energia solar e eólica em relação ao total consumido superou a marca de dois dígitos. Em 2021, a participação foi de 10,3%, conforme levantamento realizado pela consultoria Ember. Em 2022, a expectativa é chegar a algo próximo de 13%. Por esse critério, o país mais sustentável é a Dinamarca, onde o sol e os ventos garantem 51,9% da energia gerada. No Brasil, o índice atual é de 13,2%.





Na XP, 5 mil vagas para assessores de investimento

Na crise econômica, o mercado financeiro se tornou um ótimo provedor de empregos. A XP Inc., por exemplo, está com 5 mil vagas abertas para agentes autônomos de investimentos que deverão trabalhar em seus escritórios associados. Há posições disponíveis nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul e a intenção é que os postos sejam preenchidos até o final do ano. No Brasil, contam-se oficialmente 18 mil agentes autônomos em atividade.

Não existe bala de prata para recuperar a economia e acelerar o crescimento. Olhando para a frente, o que pode puxar o crescimento são as reformas e o compromisso fiscal Zeina Latif, economista



Na pandemia, pequenos empresários sofreram mais

No mundo dos negócios, ninguém sofreu mais durante a pandemia de COVID-19 do que as micros e pequenas empresas. Um novo estudo realizado pelo Sebrae em parceira com a Fundação Getulio Vargas (FGV) constatou que 60% dos empreendedores entrevistados ainda faturam menos do que antes da crise. Em média, as receitas estão 23% abaixo do que eram em 2019. Os empresários apontam o aumento de custos – a inflação, sempre ela – como o principal fator que atrasa a plena recuperação.





R$ 72, 4 bilhões

é quanto as 46 estatais e 112 subsidiárias brasileiras gastam por ano com pessoal, segundo estudo do Ministério da Economia. Números assim explicam por que as privatizações são importantes





