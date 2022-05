A onda de frio que atingirá boa parte do Brasil nos próximos dias provocará estragos nas lavouras brasileiras, especialmente do Sudeste e Centro-Oeste do país. Em Minas Gerais, a queda brusca da temperatura e as geadas ameaçam as próximas safras do café arábica , que já sofreram nos dois últimos anos com a seca excessiva. Em Goiás, as condições atmosféricas adversas deverão afetar as lavouras de soja e até a pastagem dos rebanhos bovinos, já que geadas de forte intensidade queimam o capim que alimenta o gado. Em São Paulo, alguns produtores de frutas calculam que o frio diminuirá em até 5% a produtividade das plantações. O Sul do país não está livre de problemas. No Rio Grande do Sul, a chegada de um ciclone subtropical no litoral deixou em alerta os produtores de hortaliças, legumes e frutas da região. Tudo isso é péssimo para os consumidores. Se as safras forem realmente atingidas, os preços dos alimentos tendem a aumentar.