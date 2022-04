(foto: Martin Bernetti/AFP - 5/4/21)



Uma boa notícia para o mercado aéreo doméstico, que inegavelmente carece de maior competição. Em evento promovido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), Eduardo Ortiz, presidente da companhia chilena de baixo custo JetSmart, afirmou que está vivo o plano de iniciar operações em ares brasileiros. “Trabalhar no mercado doméstico do Brasil é um projeto que nos interessa, mas vai ser um pouco mais para frente”, despista o executivo. Seria importante que a ideia vingasse. O setor, afinal, tem acumulado decepções no país. Nos anos recentes, projetos que pareciam promissores, como a chegada da espanhola Air Europa e da norueguesa Norwegian, não emplacaram. Para piorar, a última investida de um grupo nacional, feito pela Itapemirim Transportes Aéreas (Ita), resultou num tremendo fiasco. Competição é importante em qualquer setor, mas no transporte aéreo é essencial.





Depois do metaverso, Facebook aposta agora em moedas digitais

A Meta, dona do Facebook, está em busca de novas fontes de receitas. Para isso, a empresa pretende lançar criptomoedas próprias e oferecer crédito em seus aplicativos, conforme reportagem do jornal britânico “Financial Times”. A gigante vive momento complicado. O metaverso, sua esperança de provocar nova revolução na sociedade, ainda não emplacou como Mark Zuckerberg imaginava e o Facebook sofre com a constante perda de popularidade, especialmente entre o público jovem.





Naming rights avançam no mundo, mas emperram no Brasil

Um bom exemplo para o futebol brasileiro: o River Plate, um dos times mais vitoriosos da Argentina, receberá US$ 20 milhões por um acordo de naming rights com o grupo de supermercados GDN. A parceria é curta para esse tipo de negócio: sua validade terminará em abril 2029. Nesse período, o Estádio Monumental de Núñez passará a se chamar Mâs Monumental. Recentemente, o Barcelona fechou um acordo de três anos com o Spotify pelo qual receberá US$ 320 milhões para batizar seu estádio de Spotify Camp Nou.

Alguns fracassos são inevitáveis. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a não ser que você tenha tanto cuidado com tudo que simplesmente não viva J. K. Rowling, escritora britânica conhecida pela série "Harry Potter". Ela vendeu 500 milhões de cópias de seus livros



Com que roupa eu vou?

Após dois anos de home office, a preocupação com a roupa para trabalhar está mudando. Basta acompanhar eventos presenciais para comprovar a transformação. Em vez de terno, presidentes de empresas vestem jeans, executivas trocaram o salto alto por tênis e a camiseta básica parece ter se tornado o uniforme oficial do mercado financeiro. Sob diversos aspectos, a informalidade do home office foi transferida para os escritórios. Tudo indica que a mudança veio para ficar.





155%

foi quanto subiu o preço do grão de café em 2021, segundo dados da Abic, a associação do setor. Para o consumidor, o valor aumentou, em média, 52% no período