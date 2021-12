Operador de drones está entre os trabalhadores que serão requisitados no futuro, segundo o Guia Salarial 2022 (foto: Luismi Ortiz/Spanish Military Emergency/AFP Photo)





Quais são as profissões do futuro? Em tempos de desemprego elevado, a resposta para a pergunta é ainda mais urgente. Atenta ao problema, a empresa de recrutamento Robert Half apontou, em seu Guia Salarial 2022, quais são as profissões do futuro. Na área de engenharia, os mais são requisitados serão especialistas em dados, inovação e georreferenciamento, além de pilotos de drones (foto). No ramo da tecnologia, haverá boas oportunidades para especialistas em “machine learning”, desenvolvedores “front-ent” (profissional responsável pela experiência do usuário em páginas web) e “pentester” (ou “hackers do bem”, aqueles que evitam ataques cibernéticos). No marketing, a Robert Half indicou líderes de “live streaming” (que têm como função garantir o bom funcionamento das transmissões ao vivo) como profissionais do futuro. Não há dúvidas: as áreas de alguma forma integradas à nova era digital são aquelas que certamente estarão de portas abertas.









Petrobras embolsa US$ 4,8 bilhões com venda de ativos





A Petrobras, como se sabe, está muito longe de ser privatizada, mas um número robusto apresentado pela empresa mostra a importância de fazer caixa com a venda de parte do patrimônio. Até 7 de dezembro, a petroleira embolsou US$ 4,8 bilhões (aproximadamente R$ 27,4 bilhões) com a negociação de 17 ativos e a conclusão de 14 processos de desinvestimento ao longo do ano. Não custa lembrar: os recursos obtidos em iniciativas como essas são essenciais para a realização de novos investimentos





Nasce mais um unicórnio brasileiro





O Brasil é um celeiro de unicórnios, como são chamadas as startups avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão. A nova integrante da lista é a Olist, que ajuda lojistas a vender em marketplaces como Mercado Livre e Amazon. Nesta semana, a empresa levantou US$ 186 milhões em uma rodada liderada pela gestora americana de investimentos Wellington Management. Nomes consagrados como Softbank e Goldman Sachs já eram acionistas do negócio. Em 2021, a Olist deverá faturar R$ 250 milhões, ou o triplo de 2020.





(foto: Cássio Vasconcellos/Divulgação %u2013 27/4/12 )





Sapore e Alex Atala se unem para vender pratos prontos





A Sapore, multinacional brasileira do ramo de restaurantes corporativos, associou-se ao chef de cozinha Alex Atala (foto), que comanda o estrelado D.O.M., para lançar uma linha de pratos prontos que serão vendidos em supermercados e empórios goumerts. Produtos como filé de peixe com alcaparras, frango com quiabo e ragu de rabada custarão a partir de R$ 29. Segundo a Sapore, a iniciativa começará por São Paulo, mas a ideia é que mais tarde seja levada a outras praças brasileiras.





Rapidinhas





A Avenue Securities, corretora para brasileiros investirem no exterior, quer ajudar seus clientes a ir às compras nos Estados Unidos. A empresa lançou a Avenue Store, um marketplace formado por lojas de diversos segmentos estabelecidas em território americano. Entre elas, há gigantes como Microsoft, Dell e Under Armour.





Em votação apertada (3 a 2), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, com restrições, a fusão da Localiza com a Unidas. Ficou definido, por exemplo, que as empresas terão que vender diversas unidades de aluguel de carros e que estão proibidas de realizar novas aquisições no setor por no mínimo três anos.





(foto: MF Rural/Reprodução da internet )



Mais uma boa notícia que vem do agronegócio: a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) elevou sua estimativa para a colheita de soja (foto) no país na safra 2020/2021 para 138,3 milhões de toneladas, ou 8% a mais que em 2019/2020). A entidade espera o recorde de 144,8 milhões de toneladas em 2021/2022.





O mercado pet é outro que não tem decepcionado nos últimos anos. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), o setor de ração deverá fechar 2021 com crescimento de 4,5%. A pandemia e o home office intensificaram o convívio de humanos com cães e gatos, e isso foi ótimo para o segmento.









2 bilhões

é o número de usuários ativos mensais que o Instagram alcançou em outubro, um recorde. A rede social do grupo Meta (ex-Facebook) tem conseguido avançar mesmo com a feroz competição com o TikTok









“São quatro os pilares para qualquer candidato ajudar o país: estado de direito, economia de mercado, ética e agenda de sustentabilidade”

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual