Um gestor de um conhecido fundo de investimentos diz que tem “pagado por todos os seus pecados” em 2021. Segundo ele, o desempenho negativo do fundo no ano tem motivado cobranças cada vez mais agressivas dos clientes. “Cometi o erro de ser do time que acreditava 100% no Paulo Guedes”, diz o gestor. “Agora, os clientes me acusam de não ter antecipado que a economia ficaria tão ruim.” A maior parte do mercado financeiro confiou cegamente no ministro. Para essa turma, o tombo será maior – muitos dos especialistas em investimentos simplesmente ignoraram os riscos da instabilidade política e da tensão permanente que vem de Brasília. Ontem, o Ibovespa viveu mais um dia para esquecer. Com os dados da inflação, que segue em alta, o principal indicador da bolsa brasileira recuou 2,11% para atingir a segunda pior pontuação do ano. O mercado está preocupado com o provável aumento dos juros para patamares maiores do que o esperado.





Fusões e aquisições quebram recorde no Brasil

O mercado brasileiro de fusões e aquisições está em alta. Até setembro, as empresas anunciaram ou fecharam 1.617 negócios, que somaram R$ 376,2 bilhões em transações – é uma expansão de 64% em relação ao que foi registrado em todo o ano passado, além de ser o maior valor desde 2012, quando a consultoria Transactional Track Record (TTR) começou a publicar dados referentes ao Brasil. Segundo especialistas, o boom se deve a uma demanda reprimida pela pandemia.





Carros elétricos responderão por 30% do mercado em 2050

Os carros elétricos são um caminho sem volta. De acordo com novo estudo da EIA (Energy Information Administration), a agência de planejamento energético dos Estados Unidos, a frota de veículos leves movidos a eletricidade vai saltar de 0,7% em 2020 para 30% em 2050. O curioso é que a frota de veículos a combustão deverá atingir o seu ápice em 2038. A partir daí, começará a declinar para ceder espaço aos elétricos. Os países da Europa e os Estados Unidos deverão liderar a transformação.





Mercado Livre terá loja oficial da Nike

O Mercado Livre fechou inédita parceria com a Nike. A partir de agora, os seus 75,9 milhões de usuários ativos terão acesso a uma loja oficial da fabricante de materiais esportivos dentro da plataforma. O espaço é voltado para a venda de calçados, itens de vestuário e acessórios da marca. Segundo o Mercado Livre, em 2021 as transações envolvendo itens de moda e esportivos cresceram 50% em relação ao ano passado. Por isso, a empresa pretende investir em novas parcerias de negócios.





Rapidinhas

A startup Seall lança hoje a plataforma Seall Intelligence Basic, que ajudará empresas de pequeno e médio portes a alinhar as suas ações de impacto socioambiental e econômico aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Atualmente, 78% das organizações no Brasil reconhecem que não mensuram tais impactos e 42% sequer definiram indicadores nesses campos.





Um estudo realizado pelo Reclame Aqui, plataforma de relacionamento entre consumidores e empresas, constatou que a crise econômica é o principal entrave que impede os brasileiros de viajar: 56,2% dos participantes do levantamento disseram que, no momento, não têm dinheiro para fazer turismo. A pesquisa consultou 22 mil usuários da plataforma.





O Brasil é um dos campeões mundiais em fraudes digitais, mas boa parte desse desempenho se deve à desatenção das pessoas. Um estudo feito pela OLX, Mercado Livre e iCarro trouxe dados alarmantes: 20% dos pesquisados passam nome completo e endereço de e-mail para desconhecidos e 40% informam seus números de telefones.





A Eve Air Mobility, empresa de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) da Embraer (EMBR3), inicia em 8 de novembro testes no Rio de Janeiro com possíveis rotas para operar o futuro “carro voador”. Por enquanto, porém, o trajeto será feito de helicóptero mesmo, em seis voos diários.





R$ 149,1 bilhões

foi a arrecadação de impostos e contribuições federais em setembro, o que representa um novo recorde para o mês. O resultado avançou 12,8% na comparação com setembro de 2020





''O PIB per capita deve cair 1,8% no acumulado de 2020 a 2022, com inflação acumulada no período de 18%''

Trecho de boletim da consultoria MB Associados, que destaca o cenário fiscal como fator determinante para a piora dos indicadores econômicos