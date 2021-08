Energia brasileira deverá se tornar a mais cara do mundo

(foto: Marcelo Sant'Anna/em/d.a press)







O custo Brasil, que historicamente envenena o ambiente de negócios, está chegando a níveis insuportáveis. Segundo cálculos do Instituto Ilumina, o país poderá ter a tarifa de energia mais cara do mundo até o final de 2021. Por enquanto, de acordo com levantamento realizado pela Agência Internacional de Energia, o ranking é liderado pela Alemanha, mas os recentes aumentos no mercado brasileiro – a expectativa é que, com a crise hídrica, as tarifas das distribuidoras subam, em média, 8% ainda neste ano – deverão inverter as posições na lista. Não custa lembrar: energia cara não afeta apenas o bolso dos consumidores, mas impacta diretamente os custos das empresas. Como reflexo desse processo, cresceu de maneira expressiva nos últimos meses a demanda por energia renovável, que tem quebrado sucessivos recordes. O brasileiro conhece bem o efeito colateral da energia cara – sim, a temida inflação.





Escândalo sexual no mundo dos videogames

A americana Blizzard, maior fabricante de videogames e dona de marcas como “Call of Duty” e “World of Warcraft”, está no centro de um escândalo nos Estados Unidos. Diversas funcionárias afirmaram na Justiça que foram alvo de assédio sexual. Elas relataram apalpadas, insinuações obscenas e compartilhamento de nudes em grupos de trabalho. O caso é tão sério que o presidente da empresa foi demitido. O setor de games é um dos mais machistas da indústria, com poucas mulheres em cargos de liderança.

Num momento em que a recuperação do mercado de trabalho ainda está lenta e com a renda real das pessoas em queda por causa da inflação, o aumento dos juros e custo do crédito mais elevado pode ser impeditivo para a retomada Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados



Vem aí a maior Olimpíada da história

Que as outras edições olímpicas não se ofendam – especialmente a Rio-2016 –, mas os Jogos de 2024, em Paris, são candidatos a maior evento esportivo de todos os tempos. Além da beleza da cidade, que deverá concentrar as disputas e até a cerimônia de abertura às margens do Rio Sena, os Jogos carregam outro simbolismo: serão os primeiros no pós-pandemia. Depois do anticlímax de Tóquio, sem público nas arenas e com pouca emoção, Paris tem tudo para colocar a Olimpíada no lugar que ela merece.





Toyota troca Hilux por soja e milho

As montadoras estão lançando estratégias criativas para conquistar clientes. De olho nos profissionais do agronegócio brasileiro, a Toyota aceitará grãos de soja e milho como forma de pagamento do modelo Hilux. Por enquanto, o programa abrange consumidores da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Só serão aceitas, porém, pessoas que comprovarem a atividade agrícola e que possuam certificações ambientais. Fiat e Jeep contam com projetos parecidos no país.





62%

dos brasileiros pretendem presentear no Dia dos Pais, segundo estudo realizado pela empresa de inteligência analítica Boa Vista. No ano passado, o índice estava em 47%, o que reforça a retomada do varejo





RAPIDINHAS