Taxa de desemprego pode chegar a 16%





Prevenção até em alto-mar



US$ 120 milhões



"Quanto mais os preços dos ativos caem, mais nós compramos"

Howard Marks, fundador da Oaktree Capital, maior gestora de ativos de crédito e de risco do mundo, e autor do livro The Most Important Thing (A Coisa Mais Importante), a bíblia dos investidores nos Estados Unidos é quanto a Coca-Cola vai doar para o combate ao coronavírus. É um dos maiores valores cedidos por uma única empresa no mundo A empresa de óleo e gás Ocyan foi buscar na Alemanha uma solução para proteger o pessoal que trabalha embarcado em suas sondas de perfuração. A companhia comprou lâmpadas ultravioletas germicidas para higienizar ambientes comuns, como refeitórios, salas de convivência, cabines, banheiros e enfermaria. Elas já são usadas com sucesso na China, Coreia do Sul e Estados Unidos para eliminar o vírus. Além das lâmpadas ultravioletas, a Ocyan adota métodos de prevenção indicados pela Anvisa. A crise do coronavírus agravou o maior desafio da economia brasileira: gerar empregos com carteira assinada (foto). Ontem, o IBGE informou que a taxa de desemprego ficou em 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro – portanto, antes da pandemia. O que já é ruim tende a piorar. Segundo projeções da XP Investimentos, o percentual pode chegar a 14% até o fim de 2020. Para a consultoria Pantheon, o cenário é ainda mais preocupante, com o índice se aproximando dos 16% já no segundo trimestre.

