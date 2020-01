(foto: JOHANNES EISELE/afp)



O Brasil se tornou um celeiro de unicórnios, como são chamadas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Em 2019, cinco empresas brasileiras se enquadraram na categoria: Ebanx, Gympass, Loggi, QuintoAndar e Wildlife. Com isso, o Brasil fechou o ano como o terceiro país com o maior número de novos unicórnios, atrás de Estados Unidos (78) e China (22), empatado co m a Alemanha (também 5) e à frente de Reino Unido (4) e Israel (4).



04:00 - 24/12/2019 Brasil tem um liberalismo econômico de verdade? . Os dados levantados pelo site especializado em tecnologia Crunchbase mostram um aspecto louvável dos empreendedores brasileiros. Eles estão entre os mais inovadores do mundo, criando empresas que se desenvolvem rapidamente e crescem a ponto de atrair a atenção internacional. Não à toa, o mercado brasileiro de startups tem atraído uma avalanche de investimentos estrangeiros. Apenas em 2019, o japonês SoftBank fez aportes em oito startups brasileiras, sendo que três delas (Loggi, QuintoAndar e Gympass) se tornaram unicórnios.

Unicórnios captaram menos recursos no mundo

O levantamento realizado pelo site Crunchbase concluiu que 142 empresas se tornaram unicórnios em 2019. Juntas, elas receberam US$ 85,1 bilhões em investimentos, bem menos do que os US$ 139 bilhões captados em 2018. Há duas explicações possíveis para a redução dos valores. A primeira delas é óbvia: faltaram projetos interessantes p ara atrair a atenção dos investidores. A segunda razão pode estar associada a um certo marasmo econômico na Europa e nos países asiáticos.

A espetacular fuga de Ghosn

O ex-presidente da Renault-Nissan Carlos Ghosn sempre foi um executivo ousado. Como chefe da montadora, o brasileiro ficou marcado pela intransigência com subordinados e pela obsessão em vencer os concorrentes a qualquer custo. Mas poucos conheciam seu lado aventureiro. Ghosn fugiu da prisão domiciliar no Japão escondido em uma caixa de instrumentos musicais, contratou jatos particulares e driblou as polícias fronteiriças para se refugiar no Líbano. Parece história de cinema.

A força de Wall Street





US$ 1 mil é o novo limite de compras em free shops para os brasileiros que voltam de viagens no exterior. Assinada em outubro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a medida entrou em vigor nesta quarta-feira (1°) As previsões sombrias sobre a economia americana e o mercado de capitais do país não se confirmaram – muito pelo contrário. Nos últimos 10 anos, as ações negociadas em Wall Street subiram 187%. No mesmo período, o índice Stoxx, que mede os papeis vendidos na zona do Euro, avançou 64%. Segundo especialistas, a diferença entre os índices dos Estados Unidos e da Europa se deve à escassez de ações de empresas de tecnologia, responsáveis pelas maiores altas do mercado de capitais no mundo.

Rapidinhas

Os produtores brasileiros de bananas estão preocupados com o surto de um fungo que tem devastado lavouras na Colômbia. A praga entra na planta pela raiz, sufocando-a ao bloquear o acesso a água e nutrientes, e é espalhada principalmente pelo calçado das pessoas, ferramentas e veículos que entram nas plantações.





"Estamos vivendo uma era positiva no Brasil, com taxas de juros baixas e uma agenda de reformas que aborda os problemas estruturais do país. Nesse cenário, o investimento e o consumo privados serão os impulsionadores do crescimento" José Olympio Pereira, presidente do banco Credit Suisse no Brasil

A Colômbia mobilizou o Exército e está treinando os funcionários das fazendas para adotarem um protocolo que evita a propagação da doença, como a higienização de sapatos e veículos. Como terceiro maior produtor mundial de bananas, o Brasil precisa ficar atento. Na Colômbia, os prejuízos causados pelo fungo chegaram a US$ 50 milhões. A Colômbia mobilizou o Exército e está treinando os funcionários das fazendas para adotarem um protocolo que evita a propagação da doença, como a higienização de sapatos e veículos. Como terceiro maior produtor mundial de bananas, o Brasil precisa ficar atento. Na Colômbia, os prejuízos causados pelo fungo chegaram a US$ 50 milhões.





A bolsa foi o melhor investimento de 2019 no Brasil, mas algumas empresas superaram com folga o desempenho médio do mercado. O índice Small Cap (SMLL), que reúne ações de companhias de menor capitalização, subiu 58,2% no ano passado. É mais do que o Ibovespa, o principal índice de ações do país, que avançou 31,6%.





Entre as empresas que compõem o índice de Small Caps, a melhor performance foi a do Banco Pan. Suas ações dispararam 451% no ano passado. Também merecem destaque a empresa de saúde Qualicorp (alta de 243%), a companhia de energia Eneva (171% de valorização) e o grupo Via Varejo (154%), dono das marcas Casas Bahia e Ponto Frio.