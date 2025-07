Américas: mortes por doenças não transmissíveis aumentaram 43% desde 2000

As mortes por doenças não transmissíveis (DNTs), como as cardiovasculares, o câncer e a diabetes, aumentaram 43% nas Américas desde o ano 2000, informou nesta quarta-feira (2/7) a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). "É uma chamada de atenção urgente", alerta o médico Jarbas Barbosa, diretor da Opas, citado em um comunicado. "Muitas pessoas morrem de forma prematura por doenças que em grande parte são preveníveis e tratáveis", acrescenta.

Elas representam 65% de todas as mortes na região, das quais quase 40% ocorrem antes dos 70 anos. As mortes por doenças não transmissíveis afetaram 6 milhões de pessoas em 2021, segundo o relatório "DNT em uma olhada rápida 2025".

As doenças cardiovasculares lideraram a lista com 2,16 milhões de óbitos, seguidas por câncer (1,37 milhões), diabetes (mais de 420 mil) e doenças respiratórias crônicas (mais de 416 mil). O suicídio, a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, tirou 100.760 vidas. O envelhecimento e o crescimento da população contribuem para essas doenças, mas o órgão focado no continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS) insiste que são preveníveis.

O aumento se deve em grande parte a "fatores de risco modificáveis como o consumo de álcool e tabaco, uma dieta não saudável, o sedentarismo e o consumo nocivo de álcool", destaca. O relatório também aborda os desafios ambientais e de saúde mental.A poluição do ar aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias, e as taxas de suicídio aumentaram 17,4% desde o ano 2000, principalmente entre os homens.

DCNTs

Doenças não transmissíveis, também conhecidas como doenças crônicas, tendem a ser de longa duração e são o resultado de uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais. Os principais tipos de DCNTs são doenças cardiovasculares (como ataques cardíacos e derrames), cânceres, doenças respiratórias crônicas (como doença pulmonar obstrutiva crônica e asma) e diabetes. As DNTs afetam desproporcionalmente pessoas em países de baixa e média renda, onde ocorrem quase três quartos das mortes globais por doenças não transmissíveis (32 milhões).