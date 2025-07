Dia da vacina BCG: Previne contra qual doença? Veja perguntas e respostas

Esta terça-feira (1º) é o dia da Vacina BCG, o primeiro imunizante aplicado em recém-nascidos no Brasil. Em 2025, completam-se 48 anos desde que sua aplicação se tornou obrigatória no país, como parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina protege principalmente contra as formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, mais comuns e perigosas na infância, segundo o Ministério da Saúde. Veja perguntas e respostas sobre o imunizante, que, em muitas pessoas, deixa uma "marquinha" no braço (saiba mais abaixo):

1. Quando a BCG deve ser aplicada?

A recomendação é que a vacina seja aplicada nos primeiros dias de vida, de acordo com a pediatra especializada em Neonatologia Vanessa Tirloni. Isso garante que o bebê esteja protegido desde cedo, especialmente por ser mais vulnerável às formas graves da doença.

2. Como a tuberculose é transmitida?

A tuberculose é uma doença infecciosa que se espalha pelo ar, por meio de saliva, tosse ou espirros de pessoas contaminadas. Apesar de grave, é possível prevenir seus quadros mais severos com a vacinação adequada.

3. A BCG precisa ser reaplicada ao longo da vida?

Não. A vacina é administrada em dose única. Segundo a pediatra, uma segunda aplicação não traz benefícios adicionais.

No entanto, crianças de até 5 anos que não tenham recebido a dose da vacina ao nascimento podem ser vacinadas. Mas há uma contraindicação. "Adultos que não foram vacinados na infância não devem receber a vacina, exceto em caso de contato com portador de hanseníase", ressalta.

4. E aquela marca no braço? Todo mundo precisa ter?

A cicatriz no braço direito é comum após a aplicação da BCG, mas nem todos desenvolvem a marca. Isso não significa que a vacina não fez efeito. A presença ou ausência da cicatriz não deve ser usada como critério para revacinação. "Em geral, após a aplicação da vacina, em um período de 3 a 6 meses, acontece a formação de uma cicatriz, que começa com uma mancha vermelha elevada no local da aplicação, evolui para pequena úlcera, que produz secreção até que vai cicatrizando", pontua Vanessa.

5. Qual a eficácia da vacina BCG?

A eficácia da BCG varia de 60% a 80% contra formas graves da tuberculose, especialmente em crianças pequenas, segundo Vanessa. A resposta imunológica gerada pode durar por muitos anos, especialmente quando a vacina é aplicada ainda na infância.

6. A BCG protege contra outras doenças?

Sim. Além da tuberculose, a BCG é indicada em algumas situações específicas, como em contatos, dentro de casa, de pacientes com hanseníase e em certos tratamentos para câncer de bexiga. Ela também chegou a ser estudada como possível reforço imunológico contra a COVID-19, embora sem comprovação definitiva de eficácia nesse caso.

7. Por que ainda precisamos nos preocupar com a tuberculose?

Apesar de existir vacina e tratamento, a tuberculose ainda é um problema sério de saúde pública. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 10,6 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose em 2022 — e 1,3 milhão delas, ou seja, 12%, eram crianças menores de 15 anos. Cerca de 16% destes casos pediátricos levaram à morte do paciente, de acordo com os dados.

A pesquisa alerta para subnotificação dos casos, que é quando pessoas não são diagnosticadas por algum motivo, seja pessoal ou estrutural. Como agravante, os sintomas da tuberculose podem ser confundidos com outras doenças semelhantes como gripe, por exemplo.