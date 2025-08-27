Cavalos Campolina vão tomar conta de BH em exposição gratuita na Gameleira

Belo Horizonte será o ponto de encontro de criadores, famílias e amantes de cavalos. A 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina será realizada de 31 de agosto e 7 de setembro no Parque de Exposições da Gameleira, Região Oeste da capital.

Durante os oito dias de evento gratuito, o público poderá acompanhar provas e apresentações da raça Campolina, aproveitar a programação cultural e desfrutar de uma ampla e variada gastronomia, com opções para todos os gostos.

A estrela da exposição é o Campolina, raça originária de Entre Rios de Minas, na Região Central do estado. O cavalo de porte elegante e movimentos marcantes terá suas principais qualidades exibidas na pista. Criadores de várias regiões do Brasil estarão presentes para mostrar o resultado de anos de seleção, destacando a força e a tradição dessa raça no cenário nacional.

“A nacional é o nosso mais importante evento e acontece anualmente no encerramento do nosso ano hípico. É o encontro de criadores de todas as regiões do Brasil para mostrar o que temos de melhor no nosso cavalo. Com objetivo de competir, mas também de fazer negócios, trocar experiências e o mais importante, que é o nosso lema, que é encontrar as famílias, porque o Campolina é o cavalo da família”, explica Igor Moreira Gonçalves, diretor de marketing da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina (ABCCC).

Durante o evento, serão realizados leilões e feiras. Para os criadores, será uma oportunidade de expor seus cavalos e fazer networking.

No último dia do evento (7 de setembro), vão acontecer as grandes finais, onde os melhores marchadores e cavalos da raça serão escolhidos.

O que tem mais na programação?

O evento vai além do universo equino, com programação cultural que promete embalar as noites com sertanejo e modão. Os shows começam a partir das 18h. Confira a programação:

31/8: Gabriel Rodrigues

1/9: Bruninho Barbosa

2/9: Juninho Mattos

3/9: Bruno Mello

4/9: Juninho Mattos

5/6: Projeto Os Peões de BH

6/6: Willian Reis e Marcos, um tributo a dupla Matogrosso e Matias.

A experiência gastronômica também será um atrativo à parte. Haverá bares servindo chope, vinhos, espumantes e drinques. Os visitantes encontrarão sabores para todos os gostos.

O evento ainda preparou um espaço kids com brinquedos e oficinas, garantindo diversão para os pequenos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"É um espaço voltado para os amantes de cavalos e para as pessoas que querem curtir um ambiente tranquilo com a família, com criança e com idosos. O espaço é especialmente preparado para isso. Uma grande exposição para a família”, afirma o diretor de marketing.

Serviço

45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina

Local: Parque de Exposições da Gameleira – Avenida Amazonas, 6020 - Gameleira, Belo Horizonte

Data e horário: 31 de agosto a 7 de setembro (todos os dias das 7h30 às 23h)

Entrada: gratuita

Mais informações no site e no Instagram

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Celina Aquino