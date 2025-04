Rosa do deserto: como cultivar e manter a planta sempre saudável em casa

Manter a planta em local seco e com boa ventilação é o melhor preventivo.













Com formas esculturais e cores que se destacam na paisagem, a rosa do deserto se tornou uma das plantas ornamentais mais queridas por quem deseja um toque exótico no jardim ou dentro de casa. Apesar da beleza, ela exige atenção com rega, luz solar e tipo de solo.













Se você quer aprender como cuidar da rosa do deserto, confira as dicas e descubra como manter essa planta sempre saudável e com boa floração.













Leia também:



















Onde cultivar a rosa do deserto













Originária de regiões áridas da África e do Oriente Médio, a rosa do deserto precisa de ambientes com bastante luz solar direta. O ideal é deixá-la em locais bem iluminados, como varandas, quintais e janelas com sol intenso.













Ela também pode ser cultivada em vasos, desde que o ambiente receba pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia.













Como deve ser a rega e o tipo de solo ideal













A rosa do deserto não gosta de solo encharcado. Por isso, é importante garantir uma drenagem eficiente:













- use um substrato arenoso e leve, próprio para suculentas;



- coloque pedrinhas ou argila expandida no fundo do vaso;



- regue apenas quando o solo estiver seco — em média, uma vez por semana nos dias quentes e menos no frio.













Evite molhar as folhas e flores diretamente, pois isso pode favorecer o aparecimento de fungos.











"Com o ambiente certo, rega moderada e alguns cuidados simples, é possível ter flores lindas e uma planta saudável durante o ano todo'



Especialista em jardinagem





















Saiba onde cultivar a rosa do deserto















Quando e como podar a rosa do deserto













A poda é importante para estimular a floração e manter o formato da planta. Faça isso com cuidado:













- a melhor época é após o período de florescimento;



- use tesoura esterilizada e retire galhos secos, fracos ou que estejam crescendo desordenadamente;



- aproveite para moldar a planta e deixá-la mais equilibrada.













Como fazer a rosa do deserto florescer mais













Se a sua rosa do deserto demora para florir, vale observar alguns fatores:













- ela precisa de muita luz direta e calor;



- o vaso deve permitir boa drenagem e ter o tamanho adequado ao crescimento da planta;



- use fertilizantes próprios para floração, mas com moderação — o excesso pode causar o efeito contrário.













Pragas e problemas comuns













Embora resistente, a rosa do deserto pode ser atacada por:







- Cochonilhas: retiradas manualmente ou com óleo de neem;







- Fungos: aparecem em solos muito úmidos ou após chuvas excessivas;



- Apodrecimento da raiz: geralmente causado por excesso de água.













Assista ao vídeo para mais dicas: