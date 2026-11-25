Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Turistas que passam por Roma costumam atirar moedas na água acreditando que o gesto garante um retorno futuro à capital italiana. A quantia retirada da Fontana di Trevi apresentou uma diminuição perceptível recentemente. Esse recuo coincide com a taxa de visitação de 2 euros por pessoa instituída em fevereiro de 2026.

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No ano de 2025, o recolhimento na estrutura de 26 metros de altura localizada no centro de Roma atingiu 1,86 milhão de euros. Há seis anos, os valores financiam projetos sociais e iniciativas de apoio a pessoas necessitadas por meio da entidade beneficente Caritas Roma.

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O jornal britânico "The Guardian" publicou que o total recolhido teve uma redução aproximada de 238 mil euros. O diretor da Caritas Roma, Giustino Trincia, avaliou ao "Il Messaggero" que: "A restrição do acesso direto à Fontana di Trevi pode ter sido um dos fatores".

Controle de público e destinação dos recursos

A cobrança entrou em vigor porque o fluxo anual ultrapassava quatro milhões de visitantes. A superlotação frequente trazia problemas graves para o espaço urbano, incluindo furtos das moedas, acúmulo de lixo e desgaste da estrutura histórica posicionada diante do Palazzo Poli.

Os recursos arrecadados pelos ingressos custeiam serviços de conservação e manutenção da própria fonte e de outros monumentos turísticos. O governo municipal registrou mais de 435 mil euros no primeiro mês da cobrança, quantia que os viajantes poderiam ter lançado na água em outros momentos.

Representantes da Caritas evitam comentar longamente a diminuição no recolhimento. Um porta-voz declarou ao "The Guardian" que as contas não computaram moedas de outros países até o momento. Segundo ele: "A queda pode não ser tão significativa".

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Erguida entre 1732 e 1762 sob encomenda do papa Clemente XII, a construção monumental representa uma obra-prima da arquitetura barroca. O local serviu de cenário para produções cinematográficas famosas, como o clássico "La Dolce Vita", estrelado por Anita Ekberg e Marcello Mastroianni.