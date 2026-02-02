Roma começa a cobrar turistas pelo acesso à Fontana di Trevi

A Fontana di Trevi, em Roma, começou a cobrar a entrada dos turistas nesta segunda-feira (2), tornando-se o mais recente monumento famoso a buscar financiamento para combater a superlotação de visitantes.

Turistas posaram ao sol em frente à obra-prima barroca após pagarem uma taxa de dois euros (R$ 12,44, na cotação atual) para acessar a fonte, que atrai multidões nesta era do turismo de massa.

"Diga-me que não vale dois euros! Vale milhares, senão milhões, é linda!", disse à AFP a turista polonesa Agata Harezlak, de 41 anos.

O local da cena mais famosa do filme "La Dolce Vita" (A Doce Vida, no Brasil), de Federico Fellini, lidera a lista de atrações imperdíveis para muitos visitantes da Cidade Eterna.

O britânico Phillip Willis, vestindo bermuda e camiseta apesar do frio, disse estar encantado por conseguir "uma foto decente de mim mesmo sem ser bombardeado por um monte de gente".

Grande parte da praça permanece aberta ao público, e muitos preferem tirar fotos dali em vez de pagar por uma vista melhor.

A Prefeitura estima que essa taxa de entrada possa gerar pelo menos seis milhões de euros por ano, segundo o assessor de turismo de Roma, Alessandro Onorato.

Parte da receita será destinada ao pagamento dos 25 atendentes de colete azul contratados para trabalhar na bilheteria e guiar as pessoas pela área cercada no topo da escadaria até a fonte.

Os fundos arrecadados também permitiriam a entrada gratuita de moradores de Roma em diversos museus da capital italiana, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ide/ar/pb/pc/ahg/aa