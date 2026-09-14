Taxa de acesso a Veneza: valor dobra para visitantes que agendam na última hora
Medida anual para controlar o turismo dobra o valor da taxa para agendamentos de última hora; fiscalização é feita com QR Code
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Desde 2024, Veneza, a primeira cidade do mundo a adotar tal medida, implementa uma taxa de acesso anual para controlar o fluxo de turistas em seu centro histórico. A política, que em 2026 marcou seu terceiro ano, esteve em vigor em dias específicos entre abril e julho, exigindo que visitantes diários (sem pernoite) agendem a entrada com antecedência. Aqueles que deixam para registrar a visita em cima da hora enfrentam um valor dobrado, uma estratégia para desincentivar o turismo não planejado em períodos de alta demanda.
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A regra faz parte de um esforço contínuo da cidade para gerenciar o turismo de massa, e os fundos arrecadados são destinados à manutenção do patrimônio local. O sistema busca equilibrar o fluxo de visitantes diários, que frequentemente superam a população residente.
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O que é a taxa de acesso de Veneza?
A taxa de acesso é uma contribuição obrigatória para visitantes diários que acessam a Cidade Antiga de Veneza sem pernoitar no município. Em 2026, a cobrança foi aplicada em 60 dias específicos (geralmente fins de semana) entre 3 de abril e 26 de julho, exclusivamente das 8h30 às 16h. O objetivo é regular o fluxo turístico e garantir a sustentabilidade do patrimônio histórico.
Turistas com reserva confirmada em hotéis ou outras acomodações dentro dos limites municipais estão isentos do pagamento, pois já contribuem com a taxa turística na sua hospedagem. A medida é válida para todos os visitantes com mais de 14 anos.
Como funciona o pagamento e a fiscalização?
O processo é totalmente digital. O visitante precisa acessar a plataforma online oficial para registrar sua visita. Após o pagamento, um QR Code é gerado e deve ser apresentado em pontos de controle na chegada à cidade. A fiscalização ocorre em locais estratégicos, como a estação de trem Santa Lucia e a Piazzale Roma. Agentes autorizados podem solicitar o código a qualquer momento, e quem for encontrado sem o comprovante válido está sujeito a multas de 50 a 300 euros.
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Acessar o portal oficial da Contribuição de Acesso de Veneza.
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Selecionar a data da visita e preencher os dados pessoais.
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Realizar o pagamento online para gerar o QR Code.
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Apresentar o código (impresso ou no celular) durante a fiscalização.
Qual o valor da taxa e por que ele dobra?
O valor padrão da taxa de acesso é de 5 euros por pessoa. No entanto, para quem faz a reserva com menos de quatro dias de antecedência ou no próprio dia da visita, o valor sobe para 10 euros. O aumento funciona como uma penalidade para desestimular a improvisação e incentivar o planejamento antecipado.
O calendário de dias em que a taxa é exigida é divulgado com antecedência no site oficial da prefeitura. A recomendação é que os viajantes verifiquem as datas e garantam seu QR Code antes de comprar passagens para a cidade.
Quem está isento de pagar a taxa?
Diversos grupos de visitantes não precisam pagar a contribuição de acesso, embora a maioria precise se registrar na plataforma para obter um QR Code de isenção. As principais exceções são:
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Turistas hospedados em hotéis ou aluguéis de temporada no município de Veneza.
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Residentes da região do Vêneto.
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Crianças com menos de 14 anos.
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Pessoas com deficiência e seus acompanhantes.
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Indivíduos que viajam para Veneza por motivos de trabalho, estudo ou saúde.
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