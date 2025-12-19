Turistas terão que pagar para acessar Fontana di Trevi, anuncia o prefeito de Roma

A partir de fevereiro, os turistas terão que pagar dois euros (12,91 reais) para ter acesso à Fontana di Trevi, em Roma, o que deverá gerar 6,5 milhões de euros (cerca de 41,9 milhões de reais) por ano à cidade, anunciou nesta sexta-feira (19), o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

O monumento, localizado em uma praça pública, continuará podendo ser visto de longe gratuitamente, mas o acesso mais próximo será apenas para quem possuir bilhete de entrada, explicou Gualtieri em uma coletiva de imprensa.

Apenas os residentes da capital italiana continuarão usufruindo da gratuidade.

"A partir de 1º de fevereiro, introduziremos um ingresso pago para seis locais" da capital italiana, entre eles a Fontana di Trevi, declarou. A entrada dos outros cinco locais custará cinco euros (32,29 reais).

Esta obra-prima barroca, construída na fachada de um palácio, é um dos lugares mais populares de Roma, imortalizada por "La dolce vita", filme de Federico Fellini no qual Anita Ekberg convida Marcello Mastroianni a se juntar a ela no espelho d'água da fonte.

Este monumento lidera a lista de muitos visitantes que exploram a Cidade Eterna, onde pedir um desejo e jogar uma moeda na água é uma tradição tão enraizada que as autoridades recolhem milhares de euros todas as semanas, que depois são entregues à organização Cáritas.

Entre 1º de janeiro de 8 de dezembro, cerca de nove milhões de turistas visitaram a área bem em frente à fonte, uma média de 30 mil pessoas por dia, indicou Gualtieri.

A prefeitura já havia anunciado sua intenção de regular o acesso à fonte devido ao fluxo excessivo nesta área, que possui muitos ladrões, e calcula que a cobrança de entrada para acesso à Fontana di Trevi poderia render 6,5 milhões de euros por ano, disse.

Não é a primeira vez que as autoridades italianas introduzem tarifas para os monumentos. O Panteão, uma igreja instalada em um antigo templo romano, começou a cobrar os visitantes em 2023, e Veneza introduziu, no ano passado, uma taxa de entrada turística nos períodos de maior fluxo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dt/ide/jhb/pb/jvb/rm/aa