Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Bonito, no Mato Grosso do Sul, já é um daqueles destinos em que a natureza parece ter caprichado na própria obra de arte. Rios de transparência impressionante, grutas, cachoeiras e uma biodiversidade que transforma cada passeio em descoberta. Mas, mesmo em um lugar que parece não ter mais segredos, ainda há cenários capazes de surpreender. Um deles acaba de ganhar as portas para o turismo: as Nascentes da Palmeirinha, um verdadeiro paraíso submerso que acaba de ser aberto ao público.

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Imagine fluturar por um rio cujo fundo parece um jardim cuidadosamente desenhado pela natureza. Entre nascentes que brotam da areia, fervedouros em constante movimento, plantas aquáticas, flores brancas delicadas e algas que formam estruturas densas e ramificadas, o cenário ganha contornos quase surrealistas. Em alguns trechos, as formações lembram corais marinhos, enquanto cardumes cruzam águas tão cristalinas que a sensação é de estar diante de um aquário natural, só que em escala monumental.

O encanto está também naquilo que não se vê à primeira vista. O fundo do rio pulsa. A areia se movimenta com a força das nascentes, criando pequenos fervedouros que parecem respirar. Cada curva revela uma nova composição, como se a paisagem estivesse em constante transformação.

“Conheço muito bem todas as flutuações de Bonito e cada uma tem suas características, mas as Nascentes da Palmeirinha me surpreenderam, e olha que já vi muita coisa por aqui”, conta Sebastião Amaro Junior, guia de turismo com três décadas de experiência na região. “A cada metro de rio aparece algo novo: o chão parece vivo com os fervedouros, jardins com flores brancas em alguns trechos, algas que se agrupam e formam surpreendentes estruturas densas e ramificadas. É encantador do início ao fim.”

Um mergulho em jardins que nascem no fundo do rio

O novo atrativo turístico de Mato Grosso do Sul contará com as atividades de flutuação, trilha e passeio de barco Nascentes da Palmeirinha/Divulgação

A experiência nas Nascentes da Palmeirinha combina trilha, contemplação e flutuação em um roteiro de aproximadamente duas horas. O passeio começa pelas baías, com três paradas estratégicas para observar os cenários submersos, fotografar, descansar ou simplesmente deixar o tempo passar diante da natureza.

A flutuação percorre cerca de 600 metros rio abaixo, em um trajeto que convida a desacelerar. Cinco decks distribuídos pelo percurso funcionam como pontos de apoio, permitindo que cada visitante faça pausas ou encerre o passeio quando desejar. Ao final, uma curta trilha de 150 metros leva de volta ao receptivo.

Mais do que observar peixes ou acompanhar o curso de um rio, a proposta é mergulhar em um ecossistema que parece ter vida própria. O movimento da água, a vegetação submersa e a luminosidade que atravessa o rio criam uma experiência de conexão com a natureza em sua forma mais delicada e surpreendente.

Um barco transparente e uma nova maneira de enxergar o rio

Se a flutuação já permite descobrir o universo submerso, uma nova atração promete ampliar esse olhar. As Nascentes da Palmeirinha apresentam um barco inteiramente transparente, experiência anunciada como inédita no Brasil, que permite contemplar o fundo do rio sem precisar entrar na água.

Elétrico, silencioso e conduzido pela correnteza, o barco percorre aproximadamente 600 metros. O casco transparente transforma o passeio em uma espécie de janela para o mundo subaquático: jardins aquáticos, peixes, formações vegetais e o desenho natural do leito passam a fazer parte da paisagem sob os pés.

A experiência também revela o que acontece acima da superfície. Mata ciliar, árvores de grande porte, pássaros e a movimentação da natureza compõem um cenário que se observa por inteiro, sem a divisão entre o mundo debaixo d’água e o que está ao redor.

É uma alternativa para quem já conhece a flutuação de Bonito e quer experimentar o rio de outra maneira, mas também para quem prefere contemplar sem mergulhar. O passeio oferece uma perspectiva diferente, quase como se o visitante pudesse flutuar sobre o rio sem molhar os pés.

Natureza, conforto e gastronomia em um só lugar



A proposta das Nascentes da Palmeirinha vai além dos passeios. O atrativo foi concebido para que o visitante possa passar o dia inteiro em contato com a natureza, sem abrir mão do conforto.

A arquitetura contemporânea do receptivo dialoga com a paisagem e reúne piscinas, áreas de descanso e bar. São duas piscinas amplas, uma delas aquecida, pensadas para prolongar o convite ao relaxamento depois das atividades.

O restaurante aposta em um almoço com sabor de fazenda, valorizando ingredientes frescos e produtos da região. O espaço também dispõe de palco e estrutura para eventos e celebrações, ampliando as possibilidades de uso do lugar.

A ideia é que o passeio não termine quando se sai do rio. Que o dia continue entre um mergulho, uma refeição, uma pausa à sombra e a contemplação de uma paisagem que pede tempo.

Uma história que se confunde com o nascimento do turismo em Bonito

A Fazenda Palmeirinha guarda também um capítulo importante da memória local. Em 1957, Victalino Garcia de Souza e Dona Nena chegaram a Bonito e adquiriram a propriedade que incluía a região das nascentes. Naquele período, o município ainda não havia se transformado no destino turístico reconhecido internacionalmente que é hoje.

A Gruta do Lago Azul, uma das imagens mais emblemáticas de Bonito, era ainda um lugar distante, conhecido por relatos e curiosidade. Os poucos aventureiros que tentavam chegar até ela acabavam procurando Dona Nena, que gentilmente os orientava pelo caminho.

Sem imaginar a dimensão que o turismo alcançaria décadas depois, ela ajudava visitantes a descobrir as belezas da região e, de certa forma, participava dos primeiros passos de uma história que colocaria Bonito no mapa do ecoturismo mundial.

Agora, quase sete décadas depois, a Palmeirinha abre um novo capítulo. Um lugar onde a água revela jardins escondidos, onde o rio parece respirar e onde Bonito mostra, mais uma vez, que a natureza ainda guarda surpresas capazes de renovar o nosso olhar.

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Nascentes da Palmeirinha

Rodovia MS-382, km 23 – Bonito/MS

(67) 3255-2297 | WhatsApp (67) 99142-4469

nascentesdapalmeirinha.com.br