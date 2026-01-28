Nascente Azul é o atrativo mais visitado de Bonito (MS)

Parque natural e reduto de águas cristalinas, a Nascente Azul, encerrou o ano mais uma vez como o atrativo mais visitado de Bonito (MS). No total, foram mais de 112 mil vouchers emitidos em 2025 pelas agências de turismo da cidade, conhecida como a capital brasileira do ecoturismo, de acordo com dados do sistema de voucher único da prefeitura de Bonito.

No mês de dezembro, período de férias de verão e referente à alta temporada em Bonito, a Nascente Azul registrou a flutuação mais visitada do destino. Este é o sexto ano consecutivo em que a Nascente Azul lidera o ranking de visitações entre todos os atrativos da cidade. Atualmente, um a cada três turistas de Bonito escolhe visitar o complexo.

Aproximadamente 800 mil pessoas já vivenciaram as atrações do parque, número que cresce a cada ano. A Nascente Azul investe continuamente em infraestrutura, segurança e novas experiências, de acordo com sua missão de proporcionar a todos um contato pleno com a natureza.

Imersão na natureza

Com atrativos naturais e estrutura para lazer e aventura, a Nascente Azul proporciona, entre outras atividades, a flutuação, na qual o visitante se depara com a fauna e a flora subaquáticas, a mata nativa ao redor, a diversidade de espécies de peixes e a transparência da nascente, com sua tonalidade azul.

Além da flutuação, o complexo conta com um balneário com atividades para todas as idades, como lago de água corrente com circuito de pontes suspensas, parque aquático flutuante, praia de água doce, tirolesa aquática, piscina ecológica, decks para banho, cascata, bar e restaurante, além de trilhas e mirantes. Há ainda o Circuito de Aventura, com o Pêndulo Humano e a Tirolesa.

Sustentabilidade e acessibilidade

Em razão de um processo de recuperação ambiental baseado em estudos técnicos e dedicação, a Nascente Azul também investe em práticas sustentáveis. Toda a água utilizada no parque passa por uma Estação de Tratamento de Água (ETA), garantindo segurança e reduzindo desperdícios. Os efluentes também são tratados dentro da propriedade, por meio de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

A Nascente Azul conta ainda com um sistema de energia solar fotovoltaica, manejo completo dos resíduos orgânicos gerados no restaurante e no bar, projetos contínuos de educação ambiental, programas de conservação e ações de sensibilização voltadas a colaboradores, moradores e visitantes. Hoje, 95% de sua área é destinada à preservação, e apenas 5% à visitação.

Da mesma forma, a Nascente Azul investe em acessibilidade. O espaço foi planejado e adaptado para receber pessoas de todas as idades e condições físicas. O atrativo é citado na cartilha do Ministério do Turismo como referência de boas práticas em acessibilidade em ambientes naturais.