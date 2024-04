Conheça Bonito (MS) com temperaturas amenas (Com menos chuvas, as águas de Bonito atingem o grau máximo de limpidez, ficando muito mais cristalinas. (Foto: Divulgação))

O outono começou, marcando o início da baixa temporada, que segue até o final do inverno, exceto férias de julho e feriado de Corpus Christi. Com as temperaturas mais amenas, este período apresenta grandes vantagens ao turista. Bonito (MS), que é conhecida como a capital brasileira do ecoturismo, é um destino que pode e deve ser visitado em qualquer época do ano.

LEIA TAMBÉM: O turismo estranho, o excêntrico e o esquisito

Na baixa temporada em Bonito, os passeios contam com tarifas mais baixas, o que representa uma boa economia. Na Nascente Azul, fazer a flutuação nesta época, atividade que inclui ainda day use no balneário, custa R$ 70,00 a menos em relação ao restante do ano. Além disso, há menos turistas na cidade, o que significa que os atrativos não costumam atingir sua ocupação máxima diária e você tem uma tranquilidade maior para curtir cada lugar.

Vale também ressaltar a questão do clima: há menor incidência de chuvas em Bonito nos meses de outono e inverno. Ou seja, as chances do tempo atrapalhar ou até interromper os seus passeios são bem menores. Com menos chuvas, as águas de Bonito atingem o grau máximo de limpidez, ficando muito mais cristalinas. Assim, é ainda mais especial fazer a flutuação na Nascente Azul.

Flutuação na Nascente Azul (Foto: Divulgação)

Mesmo entre o outono e o inverno, os dias são, em sua maioria, ensolarados em Bonito, com uma temperatura média de 25ºC. Nos poucos dias mais frios, o rio da Nascente Azul chega a ficar coberto por uma névoa, um visual mágico criado graças à diferença entre a temperatura do meio externo e a da água, que se mantém a constantes 24ºC, não importa o clima.

É neste rio que acontece a flutuação da Nascente Azul. Na atividade, todos os visitantes recebem roupas de neoprene, que ajudam a manter o corpo aquecido, além de calçados apropriados. Em dias mais frios, a sensação é de a água estar aquecida.

LEIA TAMBÉM: Turismo Regenerativo beneficia destinos e fortalece comunidades

Mesmo assim, para quem quer se manter seco, a Nascente Azul também tem uma série de atrações fora da água. Entre elas, estão a tirolesa, que tem 450 metros de extensão e oferece uma vista deslumbrante para a Serra da Bodoquena, e o pêndulo humano, que desafia os limites da gravidade em um emocionante balanço nas alturas. Há ainda trilhas ecológicas e contemplativas, para admirar a diversidade da flora e da fauna locais em cenários perfeitos para fotos.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo