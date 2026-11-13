Vai pra Búzios? RockaFish chega a Geribá com gastronomia, praia e lifestyle

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Um novo capítulo começa a ser escrito na história do Rocka em Búzios. Depois de 17 anos de trajetória e de se consolidar como um dos principais nomes da gastronomia do balneário, o restaurante comandado pelo chef Gustavo Rinkevich chega à Praia de Geribá. A nova operação retoma o nome RockaFish e ocupa o emblemático espaço do Fishbone, endereço que também faz parte da memória afetiva e da vida social de gerações que frequentam Búzios.

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A mudança representa mais do que um novo endereço. É a oportunidade de ampliar uma experiência construída ao longo dos anos em torno da gastronomia, do mar e do estilo de vida descomplicado de Búzios. O novo RockaFish terá uma área cerca de quatro vezes maior que a operação anterior, permitindo que Rinkevich expanda o conceito sem abrir mão da identidade que tornou a casa conhecida.

A estrutura inclui 15 ombrelones na areia, 25 lounges e cerca de 80 lugares sentados, além de um quiosque dedicado a açaí e outras opções pensadas especialmente para quem passa o dia na praia. A proposta é fazer com que o Rocka dialogue ainda mais com Geribá e com seu público formado por moradores, turistas, famílias, jovens e surfistas.

Na cozinha, a essência permanece. O cardápio continuará valorizando ingredientes locais, pescados e frutos do mar, marca do trabalho de Gustavo Rinkevich, e mantém pratos que se tornaram parte da história do restaurante. Ao mesmo tempo, o novo espaço permite ampliar a oferta gastronômica, com opções mais informais e adequadas ao ritmo da praia, como sanduíches, empanadas, hambúrgueres e petiscos. As novidades vão do arroz de costela, tiradito de atum, milanesa, moqueca, camarão crispy. Sobremesa creme crule de capim limão, tarta basca de pistache entre outros. Além de uma variedade de Açai e salgados.

A tradicional relação do Rocka com a brasa, os produtos do mar e a cozinha de inspiração mediterrânea continuará presente. A ideia é criar diferentes possibilidades de consumo ao longo do dia — de uma passagem rápida depois da praia a uma experiência gastronômica mais longa, mantendo o espírito de compartilhamento que sempre caracterizou a casa.

O chef resume a proposta da nova fase como uma ampliação do universo construído pelo restaurante ao longo dos anos: “Vamos alcançar a garotada do surf e os nossos clientes de sempre.”

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Geribá como cenário para uma nova experiência

O cardápio do RockaFish continuará valorizando ingredientes locais, pescados e frutos do mar, marca do trabalho de Gustavo Rinkevich Rocka/Divulgação

A chegada do RockaFish também coincide com uma nova fase do tradicional espaço do Fishbone. A proposta é reunir praia, esporte, gastronomia, lojas, música e entretenimento ao longo do dia, preservando o nome Fishbone, que marcou a história de Geribá.

Dentro desse novo complexo, a operação gastronômica e responsabilidade do RockaFish, enquanto a programação de shows e festas terá operação do Privilège.

Para Rinkevich, a mudança permite preservar o DNA do Rocka e, ao mesmo tempo, explorar novas possibilidades. O clima de praia, a música, os encontros ao longo do dia e a conexão com o pôr do sol voltam a ganhar protagonismo, agora adaptados à energia característica de Geribá.

Na hora do almoço, a gastronomia de Gustavo Rinkevich assume o protagonismo, com pratos que vão dos clássicos frutos do mar, ceviche, tiradito, arrozes, moquecas a opções mais descomplicadas, como os snacks para compartilhar Tony Araujo/Divulgação

Mais do que uma reabertura, o RockaFish nasce como uma evolução natural de uma história construída em Búzios. O cenário muda, a estrutura cresce e novas experiências entram em cena, mas permanecem a cozinha de Gustavo Rinkevich, a relação com o mar e a proposta de fazer da gastronomia um programa para ser vivido sem pressa.

O que permanece em qualquer paisagem

O Grupo Rocka consolida o legado construído ao longo de quase 17 anos, na Praia Brava, em um selo que cria diferentes experiências de gastronomia e hospitalidade. A expansão começa com o RockaFish, em Geribá.





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Rocka Fish – Geribá, Búzios

Praia de Geribá – Armação dos Búzios (RJ)

Chef: Gustavo Rinkevich

