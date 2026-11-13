Airbnb vai proibir tarefas de limpeza? Relato cita mudança em 20 de novembro, mas alcance das regras e exigências na reserva ainda precisam de confirmação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Airbnb aplicará uma alteração em seus termos de serviço a partir de 20 de novembro. Anfitriões ficam proibidos de exigir tarefas domésticas dos hóspedes, como lavar louça, retirar lençóis das camas ou levar o lixo para recipientes fora do imóvel.

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A regra atende a reclamações de usuários em redes sociais sobre cobranças de taxas de limpeza somadas a serviços de manutenção. Brian Chesky, conselheiro delegado da empresa, defende que as exigências de saída sejam razoáveis.

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Tarefas domésticas proibidas

Proprietários não podem cobrar atividades que demandem tempo ou esforço consideráveis. As obrigações de saída passam a ter limites específicos:

cozinha e louça: anfitriões podem apenas pedir pratos na pia, sem exigir lavagem e guarda nos armários;

camas e toalhas: autoriza-se pedir a reunião de toalhas usadas, mas é proibido ordenar a retirada de lençóis ou o uso de máquinas de lavar;

resíduos: viajantes devem apenas separar o lixo dentro do imóvel, sendo proibido exigir o transporte para fora, salvo norma municipal específica;

climatização: é possível pedir o desligamento de aparelhos ao sair, sem restringir o uso durante a estadia se constavam no anúncio.

O Airbnb também proíbe multas financeiras diretas aplicadas por proprietários e cobranças fora do valor inicial. Instruções enviadas por WhatsApp ou deixadas em geladeiras perdem a validade se não constavam no anúncio durante a reserva.

Sete normas vinculantes

A plataforma fixou apenas sete regras padrão de cumprimento obrigatório:

limite de ocupação noturna de hóspedes; horários de descanso e silêncio; autorização ou veto para festas e eventos; condições para animais de estimação; proibição de fumar, vaporizadores e cigarros eletrônicos; permissões sobre fotografia ou gravações comerciais; fechamento da residência com chave e entrega das chaves.

O descumprimento de uma dessas normas permite ao anfitrião cancelar a estadia sem custos. Quaisquer outras exigências viram simples pedidos opcionais, sem respaldo para punições.

Dados e contratos adicionais

A coleta de dados pessoais também sofre restrições. Proprietários não podem exigir documentos, histórico de crédito, biometria ou cadastros externos sem obrigação legal. Contratos extras de locação ficam vetados, com exceção de quatro situações: exigência legal ou de condomínios, serviços complementares, estadias acima de 28 noites ou imóveis da categoria Luxe.

A medida gerou divergências. Basit Ali, responsável pelo site de precificação dinâmica Hostomat, apontou um prazo de 30 dias para anfitriões recalcularem custos e previu alta nos preços. Dennis Goedheid, conselheiro delegado da empresa Casiola, apoiou a decisão por considerar que cobrar limpeza e exigir manutenção feria a hospitalidade.

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Acomodações que mantiverem exigências não autorizadas receberão avisos graduais. A persistência resultará em marcas de advertência no anúncio e perda de posicionamento nas buscas da plataforma.