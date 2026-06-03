Viagem internacional: 7 regras de hotéis no exterior que podem dar multa

Uma viagem internacional pode se transformar em uma grande dor de cabeça por causa de regras de hotéis que muitos brasileiros desconhecem. Práticas consideradas simples no dia a dia podem resultar em multas pesadas, mesmo que contestáveis.

As penalidades são aplicadas com rigor e, na maioria das vezes, a cobrança vem diretamente na fatura do cartão de crédito deixado como garantia no momento do check-in. Para evitar surpresas desagradáveis e garantir uma viagem tranquila, é fundamental conhecer as proibições mais comuns em hospedagens fora do país.

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Confira sete regras que podem gerar multa em hotéis no exterior:

Fumar em áreas proibidas: esta é uma das regras mais rígidas. A proibição vale para quartos, varandas e corredores. Fumar na janela não é permitido, pois a fumaça pode acionar detectores e impregnar o ambiente. As multas para higienização especial costumam ser altas. Levar itens do quarto: toalhas, roupões, travesseiros e até mesmo cabides são propriedade do hotel. Diferente das miniaturas de shampoo e sabonete, esses itens não são brindes. Muitos hotéis inventariam as peças e alguns até usam etiquetas eletrônicas para controle. Hóspedes extras não registrados: o número de pessoas permitido por quarto é estritamente controlado por questões de segurança e regulamentação local. Levar um amigo ou familiar para dormir no quarto, mesmo que por uma única noite, sem informar a recepção, pode gerar multas e até a expulsão de todos os hóspedes. Danos à propriedade: qualquer dano, mesmo que pareça pequeno, pode ser cobrado. Isso inclui desde um copo quebrado até manchas de vinho ou maquiagem em lençóis e toalhas. O custo da reposição ou limpeza especializada será adicionado à sua conta. Barulho excessivo: a maioria dos hotéis possui horários de silêncio, geralmente a partir das 22h. Música alta, conversas em tom elevado ou qualquer barulho que perturbe outros hóspedes pode render uma advertência seguida de multa. Em casos mais graves, o hotel pode chamar a polícia. Uso indevido de saídas de emergência: abrir uma porta de emergência sem que haja um perigo real pode disparar alarmes de incêndio em todo o prédio. A ação mobiliza equipes de segurança e, em alguns casos, até os bombeiros, resultando em uma multa severa para cobrir os custos operacionais. Deixar o quarto em estado de desordem extrema: a limpeza diária está incluída na diária, mas uma bagunça que exija um trabalho de limpeza muito acima do normal pode ser taxada. Lixo espalhado, restos de comida em locais inadequados e sujeira excessiva são alguns dos motivos para a cobrança de uma taxa extra. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.