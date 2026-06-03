Viagem internacional: 7 regras de hotéis no exterior que podem dar multa
De fumar na janela a levar toalhas; conheça proibições comuns em outros países que podem surpreender os brasileiros e pesar no bolso
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Uma viagem internacional pode se transformar em uma grande dor de cabeça por causa de regras de hotéis que muitos brasileiros desconhecem. Práticas consideradas simples no dia a dia podem resultar em multas pesadas, mesmo que contestáveis.
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As penalidades são aplicadas com rigor e, na maioria das vezes, a cobrança vem diretamente na fatura do cartão de crédito deixado como garantia no momento do check-in. Para evitar surpresas desagradáveis e garantir uma viagem tranquila, é fundamental conhecer as proibições mais comuns em hospedagens fora do país.
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Confira sete regras que podem gerar multa em hotéis no exterior:
Fumar em áreas proibidas: esta é uma das regras mais rígidas. A proibição vale para quartos, varandas e corredores. Fumar na janela não é permitido, pois a fumaça pode acionar detectores e impregnar o ambiente. As multas para higienização especial costumam ser altas.
Levar itens do quarto: toalhas, roupões, travesseiros e até mesmo cabides são propriedade do hotel. Diferente das miniaturas de shampoo e sabonete, esses itens não são brindes. Muitos hotéis inventariam as peças e alguns até usam etiquetas eletrônicas para controle.
Hóspedes extras não registrados: o número de pessoas permitido por quarto é estritamente controlado por questões de segurança e regulamentação local. Levar um amigo ou familiar para dormir no quarto, mesmo que por uma única noite, sem informar a recepção, pode gerar multas e até a expulsão de todos os hóspedes.
Danos à propriedade: qualquer dano, mesmo que pareça pequeno, pode ser cobrado. Isso inclui desde um copo quebrado até manchas de vinho ou maquiagem em lençóis e toalhas. O custo da reposição ou limpeza especializada será adicionado à sua conta.
Barulho excessivo: a maioria dos hotéis possui horários de silêncio, geralmente a partir das 22h. Música alta, conversas em tom elevado ou qualquer barulho que perturbe outros hóspedes pode render uma advertência seguida de multa. Em casos mais graves, o hotel pode chamar a polícia.
Uso indevido de saídas de emergência: abrir uma porta de emergência sem que haja um perigo real pode disparar alarmes de incêndio em todo o prédio. A ação mobiliza equipes de segurança e, em alguns casos, até os bombeiros, resultando em uma multa severa para cobrir os custos operacionais.
Deixar o quarto em estado de desordem extrema: a limpeza diária está incluída na diária, mas uma bagunça que exija um trabalho de limpeza muito acima do normal pode ser taxada. Lixo espalhado, restos de comida em locais inadequados e sujeira excessiva são alguns dos motivos para a cobrança de uma taxa extra.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.