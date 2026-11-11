Tensão em Itacaré: mural pró-Palestina gera caos com turistas israelenses

No final de outubro de 2026, um episódio envolvendo a pintura de um mural em um casarão histórico de Itacaré, no litoral Sul da Bahia, reacendeu relatos de atritos entre visitantes israelenses e grupos locais que defendem a causa palestina. O local, conhecido como Casarão Azul e situado na Praça São Miguel, no centro da cidade, recebeu uma intervenção artística organizada pela Frente Palestina do Sul da Bahia.

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Segundo a coordenadora do movimento, Mariá Veiga, a ação ocorreu em 30 de outubro, coincidindo com a programação da Flicaré (feira literária local). A proposta inicial previa a pintura de uma melancia, símbolo associado à resistência palestina, com autorização do proprietário do imóvel. Participantes acrescentaram frases e ilustrações, incluindo “Do Rio ao Mar”, “A Bahia é dos brasileiros”, referências a povos indígenas e mensagens de solidariedade. Horas depois, um grupo de turistas israelenses teria tentado remover cartazes e danificar a pintura. Moradores intervieram e impediram a ação. O proprietário, Marcelo Barros, solicitou posteriormente a cobertura das pinturas, afirmando que a intervenção ultrapassou o combinado (que, segundo ele, se limitava a temas ligados à identidade local e à natureza). As mensagens foram apagadas.

A BAHIA É CONTRA O SIONISMO! ???? Em Itacaré, no sul da Bahia, um grupo de turistas israelenses tentou DESTRUIR um mural coletivo feito por moradores, artistas e estudantes em solidariedade ao povo palestino e em denúncia ao GENOCÍDIO promovido pelo governo de Israel. O mais revoltante é que os turistas foram até o local com a intenção de VANDALIZAR a manifestação, mas foram impedidos pelos próprios moradores, que se mobilizaram para proteger a obra. Podem até tentar apagar um mural, mas não vão apagar a solidariedade do povo baiano com a Palestina! ???????? — Manuella Tyler (@ManuellaTyler) November 7, 2026

Relatos de moradores e ativistas, circulados em redes sociais e sites de notícias, apontam outros episódios anteriores. Em março de 2026, uma mulher teve o nariz fraturado em Itacaré após filmar um grupo que quebrava vasos de plantas; a Polícia Civil registrou o caso. Em novembro de 2024, um israelense foi preso em flagrante na Ilha de Boipeba por ofensas racistas a trabalhadores negros e tentativa de suborno a policiais. Há também denúncias de agressões, importunação sexual (um caso recente em Salvador envolvendo uma jornalista), danos a imóveis alugados, barulho excessivo e comportamentos descritos como desrespeitosos ou discriminatórios. Ativistas associam parte do público a jovens que concluíram o serviço militar obrigatório em Israel e realizam viagens pós-exército.

Comerciantes e prestadores de serviço do turismo em Itacaré realizaram, em 10 de novembro, uma manifestação de apoio aos visitantes israelenses, com bandeiras do Brasil e de Israel. Eles argumentam que o fluxo (estimado em cerca de 3 mil por ano na região, com números maiores em Morro de São Paulo) é importante para a economia local — o turismo responde por grande parte da receita de Itacaré — e que a maioria dos visitantes é ordeira. A prefeitura de Itacaré emitiu nota repudiando violência, intolerância e discriminação, mas destacando que a pintura decorreu de relação privada, sem participação municipal, e defendendo liberdade de expressão e convivência pacífica.

Nas redes sociais, publicações da Frente Palestina do Sul da Bahia e de apoiadores documentaram o mural, a tentativa de remoção e denúncias de hostilidade. Outros posts e manifestações defendem o turismo e criticam o que classificam como generalizações ou hostilidade antissemita. Vídeos e relatos de ambos os lados circulam amplamente.

Resposta das autoridades

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) anunciou a criação de uma força-tarefa para acompanhar as denúncias de xenofobia, discriminação, violência e outros crimes envolvendo turistas e moradores em Itacaré, Morro de São Paulo (Cairu) e Salvador. A Polícia Civil investiga os casos. Há articulação com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Procon-BA, Secretaria de Turismo, Itamaraty, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos.

Hoje estive em Itacaré com o prefeito, secretários e vereadores do município, o secretário de Turismo de Cairu, o Poder Judiciário, as forças de segurança, o trade turístico e a comunidade, para reforçar o apoio aos municípios e a valorização do turismo, importante vetor de desenvolvimento da Bahia. Reforçamos o diálogo com os poderes para garantir a paz e o respeito a quem vive, trabalha e visita esses municípios. Vamos ampliar as ações de conscientização e proteção às mulheres. A Bahia defende a paz e a autodeterminação dos povos. Aqui todos são bem-vindos, desde que respeitem as leis, a nossa cultura e o nosso povo. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 10, 2026

O governador Jerônimo Rodrigues visitou Itacaré nessa terça-feira (10/11), reuniu-se com autoridades locais e anunciou reforço da Operação Verão de Segurança Pública nos destinos turísticos, capacitação de profissionais do setor sobre direitos humanos e combate a discriminação, e intensificação da fiscalização. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, afirmou que o direito de manifestação política será assegurado desde que cumpridas as leis, assim como a permanência de turistas que observem as regras.

O que a legislação brasileira prevê

A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) trata da situação de estrangeiros no Brasil. A deportação aplica-se a situações de irregularidade migratória (entrada ou permanência irregular). A expulsão é medida administrativa mais grave, cabível em caso de condenação transitada em julgado por crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou crime comum doloso punido com pena privativa de liberdade, ou quando o procedimento do estrangeiro o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais (incluindo atos contra a segurança, ordem pública ou social).

Não há expulsão automática. A Polícia Federal pode instaurar inquérito de expulsão, com análise de gravidade, ressocialização e causas de inexpulsabilidade (como filho brasileiro sob guarda ou dependência, ou cônjuge/companheiro brasileiro). A decisão final cabe ao Ministério da Justiça. Crimes cometidos no Brasil, independentemente da nacionalidade do autor, estão sujeitos ao Código Penal e à legislação processual penal brasileira, com eventual prisão em flagrante, inquérito e processo judicial. Medidas cautelares ou de proteção a vítimas também se aplicam.

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O episódio e os relatos anteriores geraram debate sobre convivência, impactos do turismo e aplicação da lei em destinos do litoral baiano. As investigações seguem em andamento.