5 paraísos na Bahia para fugir do turismo de massa ainda em 2026

A ilha de Boipeba, por muito tempo um segredo bem guardado na Bahia, está se transformando. Com o anúncio de uma taxa de entrada de R$ 50 a partir de julho de 2026 e o aumento do fluxo de turistas, o destino confirma sua crescente popularidade, o que leva muitos viajantes a buscar refúgios que mantenham a essência de uma Bahia mais autêntica e sossegada. Se você faz parte desse grupo, saiba que o estado ainda guarda lugares que preservam essa magia.

Explorar esses destinos é a chance de se reconectar com a natureza e a cultura local, sem a agitação dos pontos turísticos mais badalados. Preparamos uma seleção de vilarejos e ilhas que oferecem praias deslumbrantes, pousadas charmosas e, o mais importante, a paz que você procura para suas próximas férias.

Caraíva

Este vilarejo no sul da Bahia é um convite para desacelerar. Em Caraíva, não entram carros e as ruas são de areia fofa, mantendo uma atmosfera rústica e acolhedora. O encontro do rio Caraíva com o mar cria um cenário de beleza singular, perfeito para um banho relaxante ou para praticar stand-up paddle.

O encontro do rio Caraíva com o mar forma um cenário singular, preservando a autenticidade rústica do vilarejo baiano. Reprodução da Internet

Apesar de sua popularidade ter crescido, o local ainda preserva um ritmo próprio, regido pela natureza e pela cultura Pataxó. É ideal para quem busca uma experiência de imersão e simplicidade, com noites estreladas e o som do forró ao fundo.

Cumuruxatiba

Conhecida como "Cumuru" pelos íntimos, esta vila de pescadores na Costa do Descobrimento é um verdadeiro refúgio. As praias são marcadas por falésias coloridas e águas calmas, ideais para famílias e para quem deseja apenas descansar à beira-mar. O ritmo aqui é lento, e a vida acontece sem pressa.

Descubra a Bahia autêntica em praias onde a maré baixa revela um espetáculo natural de cores e texturas. Assimptur / Divulgação

A estrutura é simples, mas charmosa, com restaurantes que servem peixe fresco e pousadas aconchegantes. Cumuruxatiba é a escolha certa para se desconectar do mundo e se conectar com o essencial.

Santo André

A apenas uma travessia de balsa sobre o rio João de Tiba, em frente a Santa Cruz Cabrália, Santo André é um pequeno vilarejo que une sofisticação e tranquilidade. O lugar ganhou fama internacional, mas soube preservar seu ambiente exclusivo e sereno.

Descubra as praias preservadas e tranquilas que ainda mantêm a essência autêntica da Bahia, longe da agitação e do fluxo intenso de turistas. Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press

As praias são extensas e praticamente desertas, perfeitas para longas caminhadas. A gastronomia é um ponto alto, com excelentes restaurantes. É um destino para quem valoriza a privacidade e o contato com a natureza sem abrir mão do conforto.

Península de Maraú

Ainda que não seja totalmente desconhecida, a Península de Maraú é vasta e abriga praias que permanecem praticamente intocadas. Lugares como Taipu de Fora, com suas famosas piscinas naturais formadas na maré baixa, oferecem um espetáculo visual e uma experiência de mergulho única. O acesso mais restrito ajuda a controlar o número de visitantes, garantindo a tranquilidade.

A Península de Maraú, com suas praias intocadas e piscinas naturais, exemplifica a busca por uma Bahia autêntica e sossegada. AD Comunicacao/Divulgacao

Barra Grande, o principal vilarejo, concentra a maior parte da infraestrutura, mas basta se afastar um pouco para encontrar quilômetros de areia quase desertos. É o equilíbrio perfeito entre conforto e isolamento.

Corumbau

O nome, na língua dos Pataxós, significa “longe de tudo”, e a definição não poderia ser mais precisa. Localizada na Ponta do Corumbau, esta praia é um dos destinos mais preservados do litoral baiano. O grande destaque é uma longa ponta de areia que avança sobre o mar na maré baixa, formando um caminho cercado por águas cristalinas.

A transparência das águas do litoral baiano é um convite à descoberta dos destinos mais preservados e tranquilos. Edesio Ferreira / EM / D.A Press

O acesso difícil, por estrada de terra ou barco, garante que o lugar se mantenha um santuário ecológico. É o destino final para quem busca isolamento total e paisagens de tirar o fôlego.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.