Querido e bem avaliado entre os turistas, o Hotel Boutique A Casa de Gabriella se tornou uma espécie de refúgio para famosos que procuram Itacaré, a 250 Km de Salvador, para desfrutar de suas belezas naturais. Entre os hóspedes ilustres está a atriz e cantora Preta Gil, que em uma de suas passagens pela Bahia escolheu o empreendimento para tirar uns dias de descanso. A carioca, que recentemente venceu uma batalha contra o câncer, se instalou na Suíte Master e aproveitou a piscina privativa para fazer alguns cliques.

Quem também se rendeu aos encantos da Casa de Gabriella foi a atriz Isis Valverde. A mineira desembarcou no litoral do sul baiano para conhecer as praias paradisíacas e fez sua reserva no mesmo endereço.

Outra famosa que fez check in na hospedaria foi a cantora Maria Gadú, que esteve no município em setembro de 2023 para se apresentar em um festival. A artista que é discreta não deixou tantos rastros de sua passagem, mas desfrutou de uma confortável estadia.

Isis Valverde e Preta Gil escolheram a Casa de Gabriella para desfrutarem dos encantos de Itacaré (Fotos: reprodução/ Instagram)

Eleita como o melhor empreendimento hoteleiro de Itacaré na categoria pequeno hotel, nos quesitos custo benefício e qualidade, A Casa de Gabriella fica localizada a poucos metros das praias da Concha e Resende. O estabelecimento fundado em 2018 pelos sócios Gabriella e Max Ziegler dispõe de quatorze suítes, piscina com acessibilidade – uma das únicas de Itacaré -, hidromassagem, bar, restaurante, entre outros setores.

Atualmente o empreendimento também se destaca como o pioneiro em transações em criptomoedas, proporcionando aos visitantes autonomia e descontos exclusivos de até 20% nas reservas virtuais.

LEIA TAMBÉM: 5 destinos para quem quer curtir o carnaval longe da folia

Sobre a Casa de Gabriella

Localizada na paradisíaca cidade de Itacaré, a pousada A Casa de Gabriella foi fundada em dezembro de 2018 pelos proprietários Gabriella e Max Ziegler. A baiana de Jequié e o italiano de Roma deixaram definitivamente a vida em São Paulo para morar e tocar o empreendimento no sul da Bahia, que inicialmente era a casa de veraneio do casal e se transformou numa das mais charmosas hospedarias da região.

A pousada fica há poucos metros das praias e do centro da cidade e é cercada por uma área verde. Pensados para proporcionarem tranquilidade e conforto, os espaços foram projetados pelos designers André Lima e Karina Vargas, do Estúdio Glória, apresentadores do programa “Admirável Móvel Novo” (GNT) e finalizado com uma decoração que valoriza a história e a cultura local, sem perder a ligação com a contemporaneidade.

Particularidades

A estrutura dispõe de quatorze suítes, sendo elas categorizadas em Standart (5), Roof (4), Deluxe (4) e Master (1), esta última com piscina privativa e varanda. Já a área comum possui uma ampla piscina com acessibilidade para cadeirante, hidromassagem, bar onde é servida uma diversa carta de bebidas, lounge, cozinha, copa, banheiros e escritório. A pousada possui ainda parcerias com agências autorizadas que oferecem os melhores passeios da região.

Priorizando um público específico, que busca o silêncio, conforto e contemplação, A Casa de Gabriella só aceita crianças a partir de 12 anos e não tem vagas para pets. O estabelecimento também é o único em Itacaré a trabalhar com criptomoedas, oferecendo descontos de 30% para as reservas feitas com o pagamento em moeda digital.

Localizada na Zona turística da Costa do Cacau, Itacaré é conhecida como o ‘destino completo’ baiano, com belas praias, cachoeiras, trilhas e um forte polo gastronômico. A cidade está a cerca de 70 km do aeroporto de Ilhéus (acesso pela estrada BA 001) e a cerca de 270 km de Salvador.

The post Hotel Boutique em Itacaré é o queridinho das celebridades appeared first on Uai Turismo.