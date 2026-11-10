Assine
overlay
Início Turismo
Visite Santa Catarina

Serra Catarinense: o território sagrado das araucárias te espera

Entre cachoeiras, cânions, taipas, pradarias e vinícolas de altitude, a região convida a desacelerar, descobrir histórias e experimentar a hospitalidade de um povo que transforma o frio em acolhimento

Publicidade
Carregando...
Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
10/11/2026 17:11 - atualizado em 10/11/2026 17:53

compartilhe

×
No Boqueirão Hotel Fazenda, as araucárias parecem tocar o céu e guardar a memória ancestral da Serra Catarinense
No Boqueirão Hotel Fazenda, as araucárias parecem tocar o céu e guardar a memória ancestral da Serra Catarinense crédito: Carlos Altman/EM

Imponentes, silenciosas e sagradas, as araucárias parecem guardar os segredos da Serra Catarinense. Símbolos da paisagem do estado de Santa Catarina , essas árvores centenárias desenham o horizonte com suas copas características e despertam uma sensação de respeito e conexão espiritual com a natureza. Para quem percorre os campos de altitude, elas parecem antenas que ligam a terra ao céu, lembrando que muito antes da chegada dos tropeiros e da formação dos povoados, essas terras já eram território de povos originários, especialmente Kaingang e Laklãnõ-Xokleng.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Há uma ancestralidade que atravessa a paisagem. Ela está nas árvores, nos campos, nas montanhas e na memória dos povos que estabeleceram ali uma relação profunda com a terra. Reconhecer essa história é compreender que a Serra Catarinense não é apenas um destino de belezas naturais, mas um território de identidade, resistência e espiritualidade. É nesse cenário, onde as nuvens parecem repousar sobre as montanhas, que começa uma viagem capaz de surpreender até os viajantes mais experientes.

Leia Mais

“Araucárias: raízes na terra, conexão com o céu”

A ligação entre as araucárias e os povos originários da Serra Catarinense ganha uma dimensão ainda mais profunda na história contada por Marcelo Della Giustina, arquiteto, professor e pesquisador, nascido em Lages, na Serra Catarinense. Ele destaca o documentário Zag – Tall Trees Have Deep Roots (Árvores altas têm raízes profundas). "É um filme maravilhoso dirigido por uma cineasta estadunidense e realizado com a participação de meus amigos Caio e Isabela, integrantes do povo Laklãnõ-Xokleng, que vivem na Terra Indígena de Ibirama. O casal tem uma missão grandiosa: plantar um milhão de araucárias. Já são 200 mil mudas plantadas, um projeto que ultrapassou fronteiras, chegou a Londres e recebeu reconhecimento internacional".

Ao falar dessa iniciativa, Marcelo se emociona e sintetiza a profundidade dessa relação: “Não existia araucária sem o povo originário daqui e vice-versa. É muito sagrado”. Uma frase que traduz a dimensão espiritual, ambiental e cultural de uma árvore que não é apenas símbolo da paisagem catarinense, mas parte viva da identidade e da memória de seus povos.

Uma região de muitas descobertas

Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim, em Urubici, na Serra Catarinense
Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim, em Urubici, na Serra Catarinense Renato Soares/Mtur

Formada por 18 municípios, a Serra Catarinense é um território de contrastes e experiências. No inverno, o frio assume o protagonismo. Geadas cobrem os campos, o vento percorre as montanhas e, quando as condições climáticas permitem, os flocos de neve transformam a paisagem em um cenário de rara beleza. Mas seria um erro limitar a região à temporada de temperaturas negativas.

A natureza se apresenta em diferentes formas e dimensões. Parques de cachoeiras revelam quedas-d'água escondidas entre a vegetação; cânions impressionam pela grandiosidade de seus paredões; coxilhas ondulam até desaparecer no horizonte; e extensas pradarias compõem uma paisagem que parece não ter pressa. As taipas de pedra, construídas pelas mãos de antigos moradores e tropeiros, também contam histórias de um tempo em que os caminhos eram percorridos a cavalo.

De cânions monumentais a cachoeiras surpreendentes

Serra do Rio do Rastro
Serra do Rio do Rastro Divulgação Serra do Rio do Rastro


Entre os cartões-postais mais conhecidos está a Serra do Rio do Rastro. A estrada sinuosa, com suas curvas esculpidas na encosta da montanha, é uma experiência à parte. No alto, o mirante oferece uma vista espetacular do traçado da rodovia, dos paredões e, em dias de boa visibilidade, do litoral catarinense.

Em Urubici, a natureza parece caprichar ainda mais nos cenários. O Morro da Igreja é um dos lugares mais emblemáticos da região, com aproximadamente 1.822 metros de altitude. De seu mirante, a famosa Pedra Furada revela uma formação rochosa singular, que se tornou uma das imagens mais fotografadas da Serra.

O Parque Nacional de São Joaquim protege importantes remanescentes de Mata Atlântica, campos de altitude e florestas de araucárias. É um convite para trilhas, observação da natureza e contemplação de paisagens praticamente intocadas.

Ainda em Urubici, vale conhecer a Cascata do Avencal, com sua queda de aproximadamente 120 metros, a Cascata Véu de Noiva, a Serra do Corvo Branco, conhecida pelo impressionante corte na rocha, e o Morro do Campestre, com suas formações de arenito e vistas panorâmicas. As inscrições rupestres e a Caverna Rio dos Bugres acrescentam ao roteiro uma dimensão histórica e arqueológica.

Em Bom Jardim da Serra, os cânions são protagonistas. O Cânion das Laranjeiras impressiona pelos paredões e pela imensidão dos campos ao redor. O Cânion do Funil e o Cânion da Ronda completam o espetáculo geológico, com mirantes e trilhas que revelam diferentes perspectivas da Serra Geral. A Cascata da Barrinha também merece uma parada.




O frio, as paisagens e a cultura serrana


Bom Jardim da Serra (SC) - Fica na Serra do Rio do Rastro. A cidade já registrou -7,4°C, cobrindo as montanhas de neve. Com pouco mais de 4 mil habitantes, o município tem cânions e mais de 30 cachoeiras.
Bom Jardim da Serra (SC) - Fica na Serra do Rio do Rastro. A cidade já registrou -7,4°C, cobrindo as montanhas de neve. Com pouco mais de 4 mil habitantes, o município tem cânions e mais de 30 cachoeiras. Site sc.gov.br


A experiência serrana ganha outros contornos em Urupema, conhecida pelas temperaturas rigorosas e pela possibilidade de neve. O Morro das Torres é um dos pontos mais procurados para contemplar a paisagem e sentir a força do inverno. A famosa Cachoeira que Congela, quando as condições climáticas são favoráveis, proporciona um espetáculo raro, com formações de gelo que transformam a água em uma escultura natural.

Em Lages, a história e a tradição campeira merecem atenção. A cidade preserva referências da cultura dos tropeiros, além de construções históricas, igrejas e espaços culturais. Nos arredores, a Coxilha Rica oferece uma das paisagens rurais mais bonitas do estado. Suas extensas pradarias, fazendas centenárias, corredores de taipas de pedra e antigos caminhos das tropas revelam a importância histórica da região no transporte de animais e mercadorias entre o Sul e o Sudeste do Brasil.





Mulheres à frente dos destinos

Outra característica que chama a atenção na Serra Catarinense é o protagonismo feminino na gestão pública. Nas eleições municipais de 2024, seis mulheres foram escolhidas para comandar prefeituras da região, um marco de representatividade entre os 18 municípios.

São elas: Carmen Zanotto, de Lages; Helena Schild, de Bom Retiro; Sadiana Melo, de Capão Alto; Lúcia Ortiz, de Correia Pinto; Tainara Raitz, de São José do Cerrito; e Cristiane Muniz Pagani, de Urupema.

Mais do que ocupar espaços de liderança, essas gestoras têm um papel importante na valorização das potencialidades locais e na construção de uma identidade turística regional. A promoção dos destinos, o incentivo aos empreendedores, a valorização da cultura e a integração entre os municípios são caminhos para ampliar a visibilidade da Serra e atrair visitantes durante as quatro estações.

Essa articulação ganhou força em iniciativas como o Serra Catarina Festival de Inverno, que reúne os 18 municípios em uma estratégia conjunta de divulgação. A proposta é mostrar que a região oferece muito mais do que o frio: há turismo rural, aventura, gastronomia, cultura, vinhos, hospedagens charmosas e experiências de contato com a natureza. 

 

Vinhos de altitude: o sabor sofisticado das montanhas

Pôr do Sol na Vinícola Villa Francioni, que foi a pioneira na Serra Catarinense
Pôr do Sol na Vinícola Villa Francioni, que foi a pioneira na Serra Catarinense Carlos Altman/EM

A Serra Catarinense também surpreende pelo paladar. Em meio aos campos de altitude, uma nova identidade gastronômica ganhou força com o desenvolvimento da vitivinicultura. As condições naturais da região, com altitudes elevadas, noites frias e grande amplitude térmica, favorecem o amadurecimento das uvas e dão origem a vinhos de personalidade, elegância e complexidade.

Em municípios como São Joaquim, Urubici, Bom Retiro e Campo Belo do Sul, as vinícolas transformaram a produção de vinhos de altitude em um dos grandes atrativos do enoturismo catarinense.

Entre os destaques estão a Villa Francioni, a Thera, a Leone di Venezia e a Abreu Garcia. As propriedades oferecem experiências que vão além da degustação, com visitas aos vinhedos, contato com os processos de produção e cenários que convidam a prolongar a visita.

Mais do que degustar bons rótulos, visitar essas propriedades é descobrir uma faceta sofisticada da Serra Catarinense. O vinho ganha novos significados quando apreciado diante de um vinhedo cercado por montanhas, especialmente nos fins de tarde, quando a luz dourada se despede lentamente dos campos.





GOL aproxima a Serra Catarinense do Brasil e do mundo

Arvore-símbolo da Serra Catarinense, as araucárias centenárias desenham o horizonte com suas copas características e despertam uma sensação de respeito e conexão espiritual
Arvore-símbolo da Serra Catarinense, as araucárias centenárias desenham o horizonte com suas copas características e despertam uma sensação de respeito e conexão espiritual Carlos Altman/EM

Se as montanhas parecem distantes dos grandes centros, a conectividade aérea ajuda a encurtar esse caminho. A chegada da GOL Linhas Aéreas ao Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, representa um avanço importante para o turismo e para a economia regional.

A ligação direta com São Paulo facilita o acesso de turistas de diferentes regiões brasileiras e permite conexões com a extensa malha aérea da companhia e seus parceiros internacionais. É uma mudança importante para uma região que, por muito tempo, exigiu longos deslocamentos rodoviários de quem desejava conhecer seus atrativos.

A aviação regional, portanto, não transporta apenas passageiros. Ela aproxima mercados, facilita negócios, estimula o turismo e coloca destinos menos conhecidos no radar de viajantes brasileiros e estrangeiros.

A hospitalidade que aquece a alma

Mas talvez uma das maiores surpresas esteja nas pessoas. Em uma região onde o inverno pode ser rigoroso, a hospitalidade funciona como um verdadeiro abrigo. É um povo trabalhador, de fala acolhedora, que recebe quem chega com simplicidade, generosidade e aquele calor humano capaz de fazer esquecer a temperatura do lado de fora.

Nas pousadas, nas pequenas cidades, nas mesas fartas e nas conversas sem pressa, o visitante descobre que a experiência da Serra também acontece nos encontros. A gastronomia regional, os produtos artesanais, as histórias contadas ao redor da mesa e a cultura campeira ajudam a revelar uma identidade que merece ser vivida sem pressa.

Uma viagem para sentir, contemplar e se reconectar

Em Urubici, vale a pena conhecer a Cascata do Avencal, com sua queda de aproximadamente 120 metros
Em Urubici, vale a pena conhecer a Cascata do Avencal, com sua queda de aproximadamente 120 metros Carlos Altman/EM

Há algo de especial em estar nesse pedaço de Santa Catarina onde as nuvens parecem tocar as montanhas e o silêncio da natureza ganha espaço. Talvez seja a altitude, talvez a imensidão dos campos ou a presença ancestral das araucárias. Ou, simplesmente, a oportunidade de se afastar por alguns dias da correria cotidiana e reencontrar aquilo que muitas vezes fica esquecido na vida urbana.

Visitar a Serra Catarinense é permitir-se surpreender. É buscar a neve, mas descobrir muito mais do que o frio. É contemplar cachoeiras, cânions e pradarias, percorrer estradas cinematográficas, conhecer fazendas históricas, brindar com vinhos produzidos nas alturas e reconhecer a história que habita cada paisagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porque, nessa região mais perto das nuvens, o frio pode até tocar a pele, mas o calor da hospitalidade alcança lugares mais profundos. E, às vezes, uma viagem também serve para isso: aliviar as dores da alma, aquecer o coração e nos lembrar de que ainda existem lugares onde o tempo parece caminhar no ritmo da natureza.

Tópicos relacionados:

araucaria frio neve santacatarina serracatarinense turismo viagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay