Serra Catarinense: o território sagrado das araucárias te espera

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imponentes, silenciosas e sagradas, as araucárias parecem guardar os segredos da Serra Catarinense. Símbolos da paisagem do estado de Santa Catarina , essas árvores centenárias desenham o horizonte com suas copas características e despertam uma sensação de respeito e conexão espiritual com a natureza. Para quem percorre os campos de altitude, elas parecem antenas que ligam a terra ao céu, lembrando que muito antes da chegada dos tropeiros e da formação dos povoados, essas terras já eram território de povos originários, especialmente Kaingang e Laklãnõ-Xokleng.

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Há uma ancestralidade que atravessa a paisagem. Ela está nas árvores, nos campos, nas montanhas e na memória dos povos que estabeleceram ali uma relação profunda com a terra. Reconhecer essa história é compreender que a Serra Catarinense não é apenas um destino de belezas naturais, mas um território de identidade, resistência e espiritualidade. É nesse cenário, onde as nuvens parecem repousar sobre as montanhas, que começa uma viagem capaz de surpreender até os viajantes mais experientes.

“Araucárias: raízes na terra, conexão com o céu”

A ligação entre as araucárias e os povos originários da Serra Catarinense ganha uma dimensão ainda mais profunda na história contada por Marcelo Della Giustina, arquiteto, professor e pesquisador, nascido em Lages, na Serra Catarinense. Ele destaca o documentário Zag – Tall Trees Have Deep Roots (Árvores altas têm raízes profundas). "É um filme maravilhoso dirigido por uma cineasta estadunidense e realizado com a participação de meus amigos Caio e Isabela, integrantes do povo Laklãnõ-Xokleng, que vivem na Terra Indígena de Ibirama. O casal tem uma missão grandiosa: plantar um milhão de araucárias. Já são 200 mil mudas plantadas, um projeto que ultrapassou fronteiras, chegou a Londres e recebeu reconhecimento internacional".

Ao falar dessa iniciativa, Marcelo se emociona e sintetiza a profundidade dessa relação: “Não existia araucária sem o povo originário daqui e vice-versa. É muito sagrado”. Uma frase que traduz a dimensão espiritual, ambiental e cultural de uma árvore que não é apenas símbolo da paisagem catarinense, mas parte viva da identidade e da memória de seus povos.

Uma região de muitas descobertas

Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim, em Urubici, na Serra Catarinense Renato Soares/Mtur

Formada por 18 municípios, a Serra Catarinense é um território de contrastes e experiências. No inverno, o frio assume o protagonismo. Geadas cobrem os campos, o vento percorre as montanhas e, quando as condições climáticas permitem, os flocos de neve transformam a paisagem em um cenário de rara beleza. Mas seria um erro limitar a região à temporada de temperaturas negativas.

A natureza se apresenta em diferentes formas e dimensões. Parques de cachoeiras revelam quedas-d'água escondidas entre a vegetação; cânions impressionam pela grandiosidade de seus paredões; coxilhas ondulam até desaparecer no horizonte; e extensas pradarias compõem uma paisagem que parece não ter pressa. As taipas de pedra, construídas pelas mãos de antigos moradores e tropeiros, também contam histórias de um tempo em que os caminhos eram percorridos a cavalo.

De cânions monumentais a cachoeiras surpreendentes

Serra do Rio do Rastro Divulgação Serra do Rio do Rastro





Entre os cartões-postais mais conhecidos está a Serra do Rio do Rastro. A estrada sinuosa, com suas curvas esculpidas na encosta da montanha, é uma experiência à parte. No alto, o mirante oferece uma vista espetacular do traçado da rodovia, dos paredões e, em dias de boa visibilidade, do litoral catarinense.

Em Urubici, a natureza parece caprichar ainda mais nos cenários. O Morro da Igreja é um dos lugares mais emblemáticos da região, com aproximadamente 1.822 metros de altitude. De seu mirante, a famosa Pedra Furada revela uma formação rochosa singular, que se tornou uma das imagens mais fotografadas da Serra.

O Parque Nacional de São Joaquim protege importantes remanescentes de Mata Atlântica, campos de altitude e florestas de araucárias. É um convite para trilhas, observação da natureza e contemplação de paisagens praticamente intocadas.

Ainda em Urubici, vale conhecer a Cascata do Avencal, com sua queda de aproximadamente 120 metros, a Cascata Véu de Noiva, a Serra do Corvo Branco, conhecida pelo impressionante corte na rocha, e o Morro do Campestre, com suas formações de arenito e vistas panorâmicas. As inscrições rupestres e a Caverna Rio dos Bugres acrescentam ao roteiro uma dimensão histórica e arqueológica.

Em Bom Jardim da Serra, os cânions são protagonistas. O Cânion das Laranjeiras impressiona pelos paredões e pela imensidão dos campos ao redor. O Cânion do Funil e o Cânion da Ronda completam o espetáculo geológico, com mirantes e trilhas que revelam diferentes perspectivas da Serra Geral. A Cascata da Barrinha também merece uma parada.









O frio, as paisagens e a cultura serrana



Bom Jardim da Serra (SC) - Fica na Serra do Rio do Rastro. A cidade já registrou -7,4°C, cobrindo as montanhas de neve. Com pouco mais de 4 mil habitantes, o município tem cânions e mais de 30 cachoeiras. Site sc.gov.br





A experiência serrana ganha outros contornos em Urupema, conhecida pelas temperaturas rigorosas e pela possibilidade de neve. O Morro das Torres é um dos pontos mais procurados para contemplar a paisagem e sentir a força do inverno. A famosa Cachoeira que Congela, quando as condições climáticas são favoráveis, proporciona um espetáculo raro, com formações de gelo que transformam a água em uma escultura natural.

Em Lages, a história e a tradição campeira merecem atenção. A cidade preserva referências da cultura dos tropeiros, além de construções históricas, igrejas e espaços culturais. Nos arredores, a Coxilha Rica oferece uma das paisagens rurais mais bonitas do estado. Suas extensas pradarias, fazendas centenárias, corredores de taipas de pedra e antigos caminhos das tropas revelam a importância histórica da região no transporte de animais e mercadorias entre o Sul e o Sudeste do Brasil.











Mulheres à frente dos destinos

Outra característica que chama a atenção na Serra Catarinense é o protagonismo feminino na gestão pública. Nas eleições municipais de 2024, seis mulheres foram escolhidas para comandar prefeituras da região, um marco de representatividade entre os 18 municípios.

São elas: Carmen Zanotto, de Lages; Helena Schild, de Bom Retiro; Sadiana Melo, de Capão Alto; Lúcia Ortiz, de Correia Pinto; Tainara Raitz, de São José do Cerrito; e Cristiane Muniz Pagani, de Urupema.

Mais do que ocupar espaços de liderança, essas gestoras têm um papel importante na valorização das potencialidades locais e na construção de uma identidade turística regional. A promoção dos destinos, o incentivo aos empreendedores, a valorização da cultura e a integração entre os municípios são caminhos para ampliar a visibilidade da Serra e atrair visitantes durante as quatro estações.

Essa articulação ganhou força em iniciativas como o Serra Catarina Festival de Inverno, que reúne os 18 municípios em uma estratégia conjunta de divulgação. A proposta é mostrar que a região oferece muito mais do que o frio: há turismo rural, aventura, gastronomia, cultura, vinhos, hospedagens charmosas e experiências de contato com a natureza.

Vinhos de altitude: o sabor sofisticado das montanhas

Pôr do Sol na Vinícola Villa Francioni, que foi a pioneira na Serra Catarinense Carlos Altman/EM

A Serra Catarinense também surpreende pelo paladar. Em meio aos campos de altitude, uma nova identidade gastronômica ganhou força com o desenvolvimento da vitivinicultura. As condições naturais da região, com altitudes elevadas, noites frias e grande amplitude térmica, favorecem o amadurecimento das uvas e dão origem a vinhos de personalidade, elegância e complexidade.

Em municípios como São Joaquim, Urubici, Bom Retiro e Campo Belo do Sul, as vinícolas transformaram a produção de vinhos de altitude em um dos grandes atrativos do enoturismo catarinense.

Entre os destaques estão a Villa Francioni, a Thera, a Leone di Venezia e a Abreu Garcia. As propriedades oferecem experiências que vão além da degustação, com visitas aos vinhedos, contato com os processos de produção e cenários que convidam a prolongar a visita.

Mais do que degustar bons rótulos, visitar essas propriedades é descobrir uma faceta sofisticada da Serra Catarinense. O vinho ganha novos significados quando apreciado diante de um vinhedo cercado por montanhas, especialmente nos fins de tarde, quando a luz dourada se despede lentamente dos campos.











GOL aproxima a Serra Catarinense do Brasil e do mundo

Arvore-símbolo da Serra Catarinense, as araucárias centenárias desenham o horizonte com suas copas características e despertam uma sensação de respeito e conexão espiritual Carlos Altman/EM

Se as montanhas parecem distantes dos grandes centros, a conectividade aérea ajuda a encurtar esse caminho. A chegada da GOL Linhas Aéreas ao Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, representa um avanço importante para o turismo e para a economia regional.

A ligação direta com São Paulo facilita o acesso de turistas de diferentes regiões brasileiras e permite conexões com a extensa malha aérea da companhia e seus parceiros internacionais. É uma mudança importante para uma região que, por muito tempo, exigiu longos deslocamentos rodoviários de quem desejava conhecer seus atrativos.

A aviação regional, portanto, não transporta apenas passageiros. Ela aproxima mercados, facilita negócios, estimula o turismo e coloca destinos menos conhecidos no radar de viajantes brasileiros e estrangeiros.

A hospitalidade que aquece a alma

Mas talvez uma das maiores surpresas esteja nas pessoas. Em uma região onde o inverno pode ser rigoroso, a hospitalidade funciona como um verdadeiro abrigo. É um povo trabalhador, de fala acolhedora, que recebe quem chega com simplicidade, generosidade e aquele calor humano capaz de fazer esquecer a temperatura do lado de fora.

Nas pousadas, nas pequenas cidades, nas mesas fartas e nas conversas sem pressa, o visitante descobre que a experiência da Serra também acontece nos encontros. A gastronomia regional, os produtos artesanais, as histórias contadas ao redor da mesa e a cultura campeira ajudam a revelar uma identidade que merece ser vivida sem pressa.

Uma viagem para sentir, contemplar e se reconectar

Em Urubici, vale a pena conhecer a Cascata do Avencal, com sua queda de aproximadamente 120 metros Carlos Altman/EM

Há algo de especial em estar nesse pedaço de Santa Catarina onde as nuvens parecem tocar as montanhas e o silêncio da natureza ganha espaço. Talvez seja a altitude, talvez a imensidão dos campos ou a presença ancestral das araucárias. Ou, simplesmente, a oportunidade de se afastar por alguns dias da correria cotidiana e reencontrar aquilo que muitas vezes fica esquecido na vida urbana.

Visitar a Serra Catarinense é permitir-se surpreender. É buscar a neve, mas descobrir muito mais do que o frio. É contemplar cachoeiras, cânions e pradarias, percorrer estradas cinematográficas, conhecer fazendas históricas, brindar com vinhos produzidos nas alturas e reconhecer a história que habita cada paisagem.

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Porque, nessa região mais perto das nuvens, o frio pode até tocar a pele, mas o calor da hospitalidade alcança lugares mais profundos. E, às vezes, uma viagem também serve para isso: aliviar as dores da alma, aquecer o coração e nos lembrar de que ainda existem lugares onde o tempo parece caminhar no ritmo da natureza.