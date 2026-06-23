5 destinos em Santa Catarina para aproveitar o frio e a neve

A chegada de uma intensa onda de frio em Santa Catarina nesta semana, com alertas da Defesa Civil para temperaturas negativas entre 22 e 23 de junho e até neve, desperta o interesse por destinos na serra. O período é ideal para quem busca as paisagens branquinhas e o aconchego característico do inverno catarinense.

Para aproveitar o clima, algumas cidades se destacam como roteiros certos. Elas oferecem a combinação de natureza, boa gastronomia e a possibilidade real de presenciar a precipitação de neve, um fenômeno raro no Brasil e que atrai visitantes de todas as partes do país.

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Urbici

Considerada uma das cidades mais frias do Brasil, Urubici é um destino clássico para quem sonha em ver neve. A cidade está cercada por paisagens impressionantes, como o Morro da Igreja e a Cascata do Avencal, locais que frequentemente registram as menores temperaturas e geadas fortes.

Acordar com os campos cobertos por uma fina camada de gelo é uma experiência comum na região durante o inverno. A estrutura turística local, com pousadas aconchegantes e lareiras, complementa o cenário e garante uma estadia confortável para enfrentar o frio intenso.

Urupema

Urupema disputa o título de município mais frio do país e é uma forte candidata para quem quer encontrar neve. Com uma altitude elevada, a cidade costuma registrar temperaturas negativas consecutivas, o que aumenta a chance de ver os flocos de neve caírem.

Seus pontos mais elevados proporcionam uma vista panorâmica da região. Em dias de frio extremo, as águas das cachoeiras locais chegam a congelar, criando um espetáculo natural único e muito fotogênico.

São Joaquim

Famosa nacionalmente por ser um dos destinos onde a neve costuma aparecer com mais frequência, São Joaquim atrai milhares de turistas todos os anos. A cidade, conhecida como a Capital Nacional da Maçã, se transforma em um cartão-postal de inverno.

Além da expectativa pela neve, o município oferece vinícolas que podem ser visitadas mesmo no frio. A experiência de degustar vinhos de altitude enquanto se observa a paisagem coberta de branco é um dos grandes atrativos do roteiro.

Bom Jardim da Serra

Conhecida como o "portal da serra catarinense", a cidade é a porta de entrada para paisagens espetaculares. O principal destaque é o mirante da Serra do Rio do Rastro, com suas curvas sinuosas e uma vista de tirar o fôlego, que fica ainda mais bonita com geada ou neve.

As chances de nevar em Bom Jardim da Serra são altas, e a cidade registrou recentemente -7,3°C em 18 de junho, a menor temperatura do ano no estado até agora. O destino oferece uma atmosfera tranquila e é perfeito para quem busca contato direto com a natureza e o ar gelado da montanha.

Rancho Queimado

Para quem busca um refúgio de inverno a cerca de 80 km da capital, Florianópolis, Rancho Queimado é uma excelente opção. A cidade tem forte influência da colonização alemã, visível na arquitetura e na gastronomia local, o que a torna um destino charmoso.

Embora a ocorrência de neve seja menos comum que nas cidades mais altas, as temperaturas baixas são garantidas. É o lugar ideal para curtir o clima serrano com mais tranquilidade, aproveitando cafés coloniais e paisagens bucólicas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.