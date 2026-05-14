Vinhos de altitude: conheça as vinícolas da serra de Santa Catarina

As baixas temperaturas na serra de Santa Catarina transformam a região em um dos destinos de enoturismo mais promissores do Brasil. O frio intenso, muitas vezes negativo, é o segredo por trás dos vinhos de altitude, rótulos com características únicas que vêm conquistando prêmios e paladares.

Diferente de outras regiões produtoras, o clima serrano catarinense permite que as uvas amadureçam de forma lenta e completa. Essa condição climática resulta em vinhos com maior acidez, frescor e complexidade aromática. A amplitude térmica, com dias ensolarados e noites muito frias, contribui para a concentração de açúcares e compostos fenólicos na casca da fruta.

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O resultado são bebidas elegantes e equilibradas, que se assemelham a alguns vinhos produzidos em regiões clássicas da Europa. Entre as principais uvas que se adaptaram bem ao terroir local, destacam-se a Sauvignon Blanc e a Chardonnay, entre as brancas, e a Pinot Noir, a Merlot e a Cabernet Sauvignon, entre as tintas.

Roteiro pelos vinhos de altitude

Explorar as vinícolas da região é um convite para conhecer um Brasil diferente. A rota do enoturismo se concentra principalmente nos municípios de São Joaquim, Bom Retiro, Urubici e Urupema. Cada cidade oferece uma combinação de paisagens deslumbrantes, com vales e araucárias, e experiências enogastronômicas.

Em São Joaquim, importante polo produtor de maçãs, diversas vinícolas abrem suas portas para visitas guiadas e degustações. Os passeios geralmente incluem uma caminhada pelos vinhedos, onde é possível entender o ciclo da videira, e uma visita à cantina para conhecer o processo de vinificação, desde a colheita até o envelhecimento em barris de carvalho.

A melhor época para a visitação varia conforme o interesse. Entre fevereiro e março ocorre a vindima, a colheita das uvas, um período festivo e de muito trabalho. Já durante o inverno, entre junho e agosto, a paisagem pode ser presenteada com geada ou até mesmo neve, proporcionando um cenário inesquecível para apreciar um bom vinho ao lado de uma lareira.

A experiência de visitar a serra catarinense vai além das taças. A gastronomia local, com pratos à base de pinhão e truta, complementa a degustação, enquanto as paisagens criam um cenário único para os viajantes. A maioria das vinícolas exige agendamento prévio para as visitas, garantindo um atendimento mais exclusivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.