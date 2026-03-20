5 destinos em Santa Catarina para fugir do óbvio e relaxar

Santa Catarina vai muito além das praias lotadas no verão. Para quem busca uma pausa da rotina e quer recarregar as energias, o estado reserva destinos que combinam natureza exuberante, cultura e, acima de tudo, tranquilidade. São refúgios na serra e no litoral que oferecem uma experiência diferente dos roteiros mais conhecidos.

Se a ideia é fugir do calor e do agito, esses locais são ideais para uma viagem de fim de semana ou férias relaxantes. Preparamos uma lista com cinco cidades catarinenses que são perfeitas para quem procura paz e contato com a natureza, longe das multidões.

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Urubici: Ar puro e paisagens na serra

A cerca de 170 km de Florianópolis, na Serra Catarinense, Urubici é o destino para quem gosta de frio, montanhas e cenários impressionantes. A cidade é cercada por vales, cânions e cachoeiras, oferecendo um convite para caminhadas e contemplação. O Morro da Igreja, com a famosa Pedra Furada, proporciona uma das vistas mais espetaculares do sul do Brasil, mas atenção: a visitação requer agendamento prévio online.

Mesmo no verão, as temperaturas são mais baixas do que no litoral, garantindo dias agradáveis e noites frescas. A hospitalidade local e a gastronomia serrana completam a experiência, tornando o lugar perfeito para se desconectar da correria e respirar ar puro.

Guarda do Embaú: Charme e surf no litoral sul

A apenas 60 km da capital, a Guarda do Embaú, reconhecida como Reserva Mundial de Surf, mantém um clima rústico e preservado. Para chegar à praia principal, é preciso atravessar o Rio da Madre em pequenas canoas, um ritual que já prepara o visitante para a atmosfera única do lugar. A vila é charmosa, com ruas de areia e um ritmo mais lento.

Além de ser um paraíso para surfistas, a Guarda oferece trilhas com vistas incríveis, como a que leva à Prainha. É o equilíbrio perfeito entre a beleza do mar e a tranquilidade de uma comunidade que valoriza a preservação ambiental.

Governador Celso Ramos: Praias paradisíacas escondidas

A apenas 50 km de Florianópolis, Governador Celso Ramos é um refúgio com dezenas de praias, muitas delas acessíveis apenas por trilha ou barco. A região faz parte de uma Área de Proteção Ambiental, o que garante a conservação de suas águas cristalinas e vegetação nativa. A Praia de Palmas é uma das mais estruturadas, mas ainda assim preserva um ambiente familiar.

Explorar as praias da região, como a Baía dos Golfinhos, é um programa que une aventura e relaxamento. O destino é ideal para quem busca o sossego do litoral sem abrir mão de paisagens deslumbrantes.

Pomerode: Um pedaço da Alemanha no Vale Europeu

Localizada no Vale Europeu, a cerca de 170 km de Florianópolis, Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil e oferece uma imersão cultural que acalma a mente. A arquitetura enxaimel, os jardins floridos e a gastronomia típica criam um ambiente sereno e organizado. Passear pela cidade a pé ou de bicicleta é uma ótima forma de absorver a tranquilidade local.

A Rota do Enxaimel, um trecho rural com dezenas de casas históricas preservadas, transporta o visitante para outro tempo. É um destino que relaxa pela beleza, pela cultura e pelo ritmo de vida calmo de seus moradores.

Piratuba: Relaxamento nas águas termais

No oeste catarinense, a aproximadamente 430 km da capital, Piratuba é famosa por seu parque de águas termais. Com piscinas de águas sulfurosas que brotam do solo a temperaturas que chegam a 38,6°C, a cidade é um polo de turismo voltado para a saúde e o bem-estar. As propriedades terapêuticas das águas atraem visitantes em busca de alívio para o estresse e dores no corpo.

O ambiente é familiar e tranquilo, com uma estrutura hoteleira focada no conforto. É uma opção diferente para quem quer relaxar de verdade, aproveitando os benefícios da natureza de uma forma única no estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.