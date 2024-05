Ecoturismo, tranquilidade e até neve: conheça Urubici, em Santa Catarina (Urubici é um tesouro natural que oferece muito mais do que belas vistas (Foto: Divulgação))

Um destino cada vez mais atraente para turistas e investidores, o município de Urubici, situado a 1.500 metros de altitude na deslumbrante Serra Catarinense, está rapidamente se tornando um dos destinos de inverno mais procurados do Brasil. Antes um segredo bem guardado, hoje a cidade é um foco de atenção para viajantes em busca de tranquilidade e investidores atentos ao seu potencial turístico e econômico.

A crescente procura por Urubici deve-se à sua beleza natural e às experiências únicas que oferece, desde paisagens que remetem ao charme europeu até a possibilidade de presenciar fenômenos naturais não tão comuns em um país tropical, como a neve. A cidade promete aventuras inesquecíveis em meio à natureza exuberante, com atrações como a Cascata do Avencal, o Morro do Campestre e o Mirante do Morro da Igreja, que proporcionam vistas panorâmicas espetaculares e a chance de estar mais perto das nuvens.

Neve em Urubici (Foto: Divulgação)

Reconhecida pela UNESCO como patrimônio da humanidade, Urubici é um tesouro natural que oferece muito mais do que belas vistas. A Rota dos Vinhos de Altitude é uma das atrações que crescem na região, com vinícolas que convidam os visitantes a degustar vinhos únicos, marcados pelo terroir da serra.

No último ano, Urubici alcançou um faturamento impressionante na plataforma Airbnb, totalizando mais de R$39 milhões, cifra que reforça o status da região como um dos principais destinos de ecoturismo do Sul do Brasil. O município se destaca cada vez mais como um local procurado por quem deseja escapar da rotina dos grandes centros urbanos.

Conhecida como a “cidade das águas”, Urubici é um destino de ecoturismo que tem se destacado tanto quanto Gramado e Canela. Trabalhando com média e alta temporada durante todo o ano, a cidade não conhece mais baixa temporada, mantendo uma ocupação mínima de 50%.

O interesse pelo ecoturismo tem atraído visitantes para Urubici, especialmente durante o verão, o que impulsionou o desenvolvimento local. Este aumento no turismo tem refletido diretamente no mercado imobiliário, posicionando Urubici entre as cidades com maior valorização de empreendimentos no estado, registrando um crescimento de 20%.

A Seazone, empresa especializada em aluguel de imóveis por temporada, reconheceu antecipadamente o potencial turístico-econômico de Urubici e está direcionando investimentos significativos para a região. A empresa lidera o mercado com projetos inovadores que prometem alta rentabilidade e crescimento aos investidores. Um exemplo notável são os complexos de apartamentos SPOT, cuja primeira unidade teve todos os apartamentos vendidos em poucos dias.

Urubici (Foto: Divulgação)

A prioridade da Seazone é maximizar a rentabilidade para os investidores. O Modelo SPOT foi idealizado em localizações com demanda comprovada para aluguel por temporada. As unidades são projetadas com metragem ideal, design único e áreas comuns exclusivas, além de estacionamento e minimarket, sempre buscando a melhor localização. Esses apartamentos são compactos, funcionais, instagramáveis, e com possibilidade de comprar os apartamentos mobiliados e equipados. Apesar de todas essas facilidades, ainda apresentam baixo custo de manutenção, atendendo perfeitamente à crescente demanda turística de Urubici.

A startup Seazone identifica Urubici como uma escolha imperdível para investimentos. Utilizando dados para fundamentar suas estratégias colaborativas, a empresa destaca a valorização do ecoturismo e a sustentabilidade local. Com isso, a Seazone oferece oportunidades de investimento altamente promissoras, unindo rentabilidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável da região.

Descubra Urubici e deixe-se surpreender por este refúgio ecológico, que promete se tornar o novo ponto de encontro para apaixonados por viagens e natureza. Além disso, Urubici oferece uma excelente oportunidade de investimento para quem busca uma forma de investir com estabilidade e potencial de crescimento.

