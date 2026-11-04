Turismo regenerativo: viajar para deixar o lugar melhor

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Visitar as piscinas naturais de Porto de Galinhas nunca foi só sobre flutuação e fotos. Agora, pode ser também um ato de resgate. A Civitatis, plataforma presente em mais de 160 países, lança duas experiências inéditas no litoral pernambucano em parceria com a Biofábrica de Corais — startup reconhecida pela Unesco em 2025 como projeto global de referência da Década do Oceano e novamente em setembro de 2026 pela Década Internacional das Ciências para o Desenvolvimento Sustentável.

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Nas duas atividades, o viajante embarca numa jangada típica, chega até a fazenda de corais no meio do mar e coloca a mão na massa: prepara e planta fragmentos que vão ajudar a repovoar o recife. No final, cada participante recebe a adoção oficial de um coral e pode acompanhar seu crescimento por um ano inteiro.

“O viajante de hoje não quer só voltar com fotos. Quer sentir que deixou algo de bom no lugar que visitou. Em Porto de Galinhas, isso tem um significado muito concreto: os recifes são a razão de ser do destino. Levar essa experiência para a Civitatis é conectar quem viaja a quem realmente cuida desse patrimônio”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

Do snorkel ao plantio: duas formas de se tornar guardião dos corais

O viajante participa do cultivo e do plantio de corais no litoral pernambucano e ajuda a restaurar a colônia local Filipe Cadena/ Civitais

Snorkel em uma fazenda de corais

Duração: cerca de 3 horas | A partir de R$ 350

A atividade começa com uma conversa com especialistas sobre a biodiversidade dos recifes de Pernambuco. Em seguida, o grupo sobe numa jangada e flutua com snorkel sobre a fazenda subaquática, observando cardumes coloridos e as etapas iniciais do cultivo. Depois de um lanche tropical no mar (frutas frescas, bolo de rolo e água de coco), os participantes entram na oficina de cultivo e plantam fragmentos de coral. Em até 24 horas, cada um recebe a adoção oficial do seu coral, com acompanhamento por um ano. Inclui fotos. Indicado a partir de 8 anos.

Imersão Oceânica: batismo de mergulho + cultivo de corais

Duração: 4 horas | A partir de R$ 1.100

Para quem quer ir mais fundo. Após orientações de segurança, o grupo mergulha por 45 minutos (entre 3 e 10 metros) explorando os recifes e a fazenda de corais ao lado de instrutores especializados. Na volta à superfície, é hora do lanche tropical e do plantio de fragmentos. Inclui certificado de batismo de mergulho (que permite se inscrever depois em um curso Open Water Diver), fotos e a adoção de um coral por um ano. Requer boa condição física e saber nadar.

Um projeto que nasceu para salvar o que restou

Fundada em Pernambuco, a Biofábrica de Corais combina cultivo em viveiros marinhos, estruturas biodegradáveis feitas em impressora 3D, monitoramento científico e educação ambiental. Atua em Porto de Galinhas, Tamandaré e Maragogi. Até setembro de 2026, já havia cultivado mais de 20 mil corais.

O trabalho ganhou urgência depois do maior evento de branqueamento já registrado no planeta: entre 2023 e meados de 2024, 84% das áreas de recife do mundo sofreram estresse térmico capaz de causar branqueamento, segundo a NOAA. Em Porto de Galinhas, a perda foi ainda mais dramática: mais de 95% da colônia local desapareceu. Segundo Rudã Fernandes, CEO e cofundador da Biofábrica, cerca de 20% das colônias mais antigas sob manejo do projeto conseguiram ser salvas — e a maioria dos corais de fogo (Millepora alcicornis) ainda vivos na região são exatamente os cultivados pela iniciativa.

Cada fragmento plantado por um visitante ajuda a reconstruir um ecossistema que sustenta a vida marinha, protege a costa e é o principal cartão-postal do destino.

Turismo regenerativo

Enquanto o turismo sustentável busca reduzir danos, o regenerativo propõe que o visitante contribua ativamente para a recuperação do destino. Plantar um coral, acompanhar seu crescimento por um ano e criar um vínculo afetivo com o lugar é exatamente isso.

“O turismo regenerativo não é um nicho, é uma direção. Destinos de natureza como Porto de Galinhas dependem da preservação para continuar existindo — e o turista quer fazer parte disso. Nosso papel é dar visibilidade a projetos sérios e facilitar que essa participação aconteça de forma simples, em poucos cliques”, completa Alexandre Oliveira.

Serviço

Snorkel em uma fazenda de corais

Duração: 3 horas | A partir de R$ 350

Inclui: acompanhante, jangada, equipamento de snorkel, lanche tropical, adoção de coral por 1 ano e fotos

Idade mínima: 8 anos

Cancelamento gratuito até 36h antes

Reservas: civitatis.com/br/porto-de-galinhas/snorkel-fazenda-corais

Imersão Oceânica: batismo de mergulho e cultivo de corais

Duração: 4 horas | A partir de R$ 1.100

Inclui: jangada, instrutor, equipamento, 1 mergulho, visita ao laboratório flutuante, lanche tropical, adoção de coral, fotos e certificado de batismo

Idade mínima: 8 anos (gestantes e pessoas com problemas de saúde não podem participar)

Reservas: civitatis.com/br/porto-de-galinhas/imersao-oceanica-mergulho-cultivo-corais

Ponto de encontro das duas atividades:

Rua das Piscinas Naturais, 4 – Porto de Galinhas (PE)

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Sobre a Civitatis

A Civitatis é a plataforma líder em visitas guiadas, excursões e atividades em português e espanhol no mundo. Presente em mais de 4.200 destinos, conecta mensalmente mais de 1,2 milhão de viajantes às melhores experiências locais. Com mais de cinco milhões de avaliações verificadas e nota média de 9,1/10, a Civitatis se consolidou como referência na América Latina e Espanha com a missão de “completar a viagem” de milhões de pessoas.