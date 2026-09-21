Qual o momento certo para usar milhas ou pagar em dinheiro

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Em 2026, a decisão entre usar milhas ou pagar em dinheiro por uma passagem aérea continua sendo um dilema comum para viajantes, especialmente durante as frequentes campanhas promocionais das companhias aéreas. Entender o valor real dos seus pontos e compará-lo com as tarifas em reais é o caminho para fazer a escolha mais inteligente e garantir a máxima economia na sua próxima viagem.

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A principal tarefa é transformar o valor abstrato das milhas em um número concreto. O segredo está em saber o custo de geração dos seus pontos, conhecido como “custo do milheiro”, que representa o valor pago para acumular cada lote de mil milhas, lembrando que esse valor pode variar significativamente entre programas como LATAM Pass, Smiles e TudoAzul.

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Como saber se a passagem com milhas vale a pena?

A regra geral é simples: o resgate de uma passagem com milhas vale a pena quando o custo para gerar esses pontos é inferior ao preço da mesma passagem em dinheiro. Se o valor em reais for mais baixo, pagar com dinheiro é a melhor opção, pois ainda permite acumular novas milhas com a compra.

Qual o cálculo para comparar milhas e dinheiro?

Para descobrir qual opção oferece o melhor custo-benefício, basta seguir um cálculo simples de três etapas. Este método ajuda a visualizar o valor real do seu investimento em pontos de fidelidade e a tomar uma decisão baseada em dados concretos.

1. Calcule o custo do seu milheiro: some o valor que você pagou para adquirir suas milhas (seja em clubes de assinatura, transferências bonificadas ou compra direta) e divida pelo total de milhas adquiridas. Veja um exemplo prático (com valores meramente ilustrativos): se você gastou R$ 350 para obter 10 mil milhas, seu milheiro custa R$ 35;

2. Descubra o custo da passagem em milhas: multiplique o custo do seu milheiro pela quantidade de milhas necessárias para a passagem. Se um trecho exige 20 mil milhas e seu milheiro custa R$ 35, o custo total em pontos será de R$ 700 (20 x 35);

3. Compare com o preço em dinheiro: verifique o preço da mesma passagem no site da companhia aérea, já com as taxas de embarque inclusas. Se o valor em reais for superior aos R$ 700 calculados, usar milhas é mais vantajoso. Caso contrário, opte pelo pagamento em dinheiro.

Quando as milhas costumam ser a melhor opção?

Embora o cálculo seja o guia principal, algumas situações específicas geralmente favorecem o uso de pontos dos programas de fidelidade. Ficar atento a esses cenários pode gerar uma economia significativa.

Viagens de última hora: as passagens compradas perto da data do voo costumam ter preços em dinheiro muito elevados, enquanto a tarifa em milhas pode não sofrer o mesmo aumento;

Alta temporada: em feriados como Natal, réveillon e carnaval, a lógica é a mesma das viagens de última hora, com tarifas em reais inflacionadas;

Voos em classe executiva: o valor para emitir um bilhete em categorias superiores com milhas costuma ser proporcionalmente muito menor do que o preço em dinheiro;

Pontos prestes a expirar: se suas milhas estão próximas do vencimento, usá-las é melhor do que perdê-las. Verifique também se o seu programa oferece opções de reativação ou renovação dos pontos mediante uma pequena transação ou taxa.

Quando pagar em dinheiro é mais vantajoso?

Por outro lado, há momentos em que guardar os pontos para uma oportunidade melhor e usar o cartão de crédito é o caminho mais inteligente. Identificar essas situações evita o desperdício de um recurso valioso. Acompanhe:

Promoções de passagens: quando as companhias aéreas lançam grandes feirões com tarifas muito baixas, o preço em dinheiro quase sempre será a melhor escolha;

Voos curtos e de baixo custo: em trechos operados por companhias "low cost" ou em rotas com muita concorrência, o valor em reais costuma ser baixo, tornando o resgate com milhas pouco eficiente;

Taxas de embarque elevadas: em algumas emissões com milhas, especialmente em voos internacionais, as taxas cobradas podem ser tão altas que anulam a vantagem do resgate. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante ressaltar que os valores e as condições mencionados são exemplos e podem variar conforme o programa de fidelidade, a época do ano e as promoções vigentes. Sempre consulte as regras do seu programa antes de tomar uma decisão.