Clube de milhas ou cartão com pontos? Entenda qual é o melhor para você

Decidir entre um clube de milhas e um cartão de crédito com programa de pontos pode parecer complicado, mas a escolha certa depende do seu perfil de consumo e de viagem. Com promoções frequentes, entender as vantagens de cada modelo é essencial para turbinar o acúmulo de milhas e economizar.

Ambas as opções têm o mesmo objetivo: permitir que você junte pontos para trocar por passagens aéreas. A diferença fundamental está na forma como esse acúmulo acontece e nos custos envolvidos em cada estratégia.

Clube de milhas: um atalho para viajar

O clube de milhas funciona como um serviço de assinatura. Você paga uma mensalidade e, em troca, recebe uma quantidade fixa de milhas todos os meses, diretamente no programa de fidelidade da companhia aérea. É uma forma de comprar milhas de maneira planejada.

Além do acúmulo garantido, os assinantes costumam ter acesso a benefícios exclusivos. Entre eles estão bônus maiores na transferência de pontos do cartão, descontos na compra de passagens com milhas e acesso antecipado a promoções.

Esse modelo é vantajoso para quem já tem uma companhia aérea de preferência e busca uma forma previsível de aumentar seu saldo. Ele se mostra ideal para planejar viagens a médio e longo prazo, garantindo um fluxo constante de milhas na conta.

Cartão de crédito: flexibilidade como trunfo

Já os programas de pontos dos cartões de crédito estão atrelados aos seus gastos diários. Cada compra gera uma pontuação que se acumula na plataforma do banco ou da operadora do cartão, e não diretamente na companhia aérea.

A principal vantagem aqui é a flexibilidade. Os pontos acumulados não ficam presos a uma única empresa e podem ser transferidos para diferentes programas de fidelidade, permitindo que o consumidor aproveite a melhor oferta no momento da troca. Por exemplo, um gasto mensal de R$ 5 mil em um cartão que oferece 2 pontos por dólar (com cotação a R$ 5) pode gerar cerca de 2 mil pontos por mês, totalizando 24 mil em um ano.

O segredo é aproveitar as janelas de transferência bonificada, que variam ao longo do ano e podem até dobrar a quantidade de milhas recebidas. O custo, nesse caso, está geralmente associado à anuidade do cartão, que pode ser negociada ou isenta dependendo do relacionamento com o banco.

Afinal, qual escolher?

A resposta final não é única e depende dos seus objetivos. Se você tem gastos elevados no cartão e quer liberdade para escolher com qual companhia voar, concentrar seus esforços no acúmulo de pontos pode ser mais estratégico.

Por outro lado, se você não concentra tantas despesas no crédito ou viaja frequentemente por uma mesma companhia, o clube de milhas pode ser um investimento inteligente. Ele garante um fluxo constante de milhas a um custo que, muitas vezes, é mais baixo do que comprar diretamente.

Avaliar seu padrão de consumo e a frequência com que viaja é o passo fundamental para decidir qual estratégia se encaixa melhor no seu planejamento financeiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.