Depois de anos, uma nova companhia de cruzeiros chega ao Brasil

Depois de muitos anos sem a chegada de uma nova companhia marítima ao mercado brasileiro, a temporada de cruzeiros 2026/2027 ganha um novo nome. A espanhola Corazul Cruzeiros estreia no país em 23 de outubro com o Buenavista, trazendo uma proposta que combina preços competitivos, novidades a bordo e pacote de bebidas totalmente incluído.

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O navio terá Santos como porto-base e também oferecerá embarques e desembarques no Rio de Janeiro. A programação reúne roteiros de três, quatro e sete noites pelo litoral brasileiro, com escalas em destinos como Búzios, Ilhabela, Cabo Frio, Balneário Camboriú e Salvador. Nos itinerários para o Nordeste, haverá ainda pernoite na capital baiana.

A estreia acontece em um mercado já conhecido pela presença de grandes companhias internacionais, mas que há anos não recebia uma nova empresa marítima para operar regularmente no país. A chegada da Corazul amplia as alternativas para os brasileiros e aposta em uma combinação que costuma pesar na escolha de uma viagem: variedade de roteiros, estrutura a bordo e maior previsibilidade nos gastos.

Bebidas incluídas

Um dos principais diferenciais da operação brasileira será o pacote de bebidas totalmente incluído. As opções disponíveis nos bares e restaurantes fazem parte da experiência de viagem, permitindo ao passageiro organizar melhor o orçamento sem precisar contratar um pacote adicional durante o cruzeiro.

“O brasileiro em geral adora novidades e, nesse sentido, o Buenavista, além de marcar o nascimento de uma nova companhia, a Corazul, apresenta uma experiência mais completa com bebidas incluídas e itinerários sob medida para o mercado brasileiro”, afirma Ricardo Amaral, CEO da R11 Travel.

Um novo navio no verão brasileiro







A estrutura do Buenavista inclui cinco restaurantes, oito bares e lounges, três piscinas, spa e centro de bem-estar, teatro e cinema Corazul Cruzeiros/Divulgação





Primeiro navio da Corazul a operar no Brasil, o Buenavista tem capacidade para 1.882 hóspedes em ocupação dupla e pode receber até 2.140 passageiros. São 939 cabines, entre categorias internas, externas, com varanda, mini suítes e suítes.

A estrutura conta com cinco restaurantes, oito bares e lounges, três piscinas, spa e centro de bem-estar, teatro e cinema.

“A Corazul está chegando! Nosso projeto vem sendo desenvolvido há aproximadamente dois anos e meio e chega agora à fase em que a estratégia precisa deixar o papel e ganhar o mercado brasileiro. Estamos prontos para oferecer ao público deste incrível país uma nova proposta em cruzeiros onde o Corazul será sua casa fora de casa”, afirma Camille Appeldoorn, COO da Corazul.

Segundo a executiva, o projeto também foi pensado para preservar a sensação de conforto mesmo com o navio em ocupação máxima. “Estamos trazendo um navio em que, mesmo com ocupação máxima, os hóspedes seguem se sentindo relaxados e confortáveis. Há espaços muito abertos, cinema, lounges e muitas novidades”, destaca.

De Camboriú a Salvador







Os itinerários do Buenavista incluem escalas em Búzios, Ilhabela, Cabo Frio e Balneário Camboriú, além de viagens com pernoite em Salvador. Corazul Cruzeiros/Divulgação





A temporada começa em 23 de outubro, com saídas de Santos e possibilidade de embarque e desembarque no Rio de Janeiro. Os roteiros incluem viagens de três e quatro noites, além de programas especiais de Natal e Réveillon, ambos com cinco noites, e cruzeiros de sete noites rumo ao Nordeste.

Entre os destaques está o Réveillon, quando o Buenavista passará por Copacabana durante a tradicional queima de fogos. Já o cruzeiro de Natal será voltado a quem pretende celebrar a data em família a bordo.

Nos roteiros de sete noites para o Nordeste, Salvador ganha destaque com pernoite na cidade, permitindo aos passageiros aproveitar também a programação noturna da capital baiana.

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Com a chegada da Corazul, a temporada 2026/2027 ganha uma nova opção para quem deseja viajar de navio pelo litoral brasileiro. Além dos destinos conhecidos, a companhia chega ao país com uma proposta que reúne preços competitivos, bebidas incluídas e uma experiência de bordo inspirada na combinação entre o estilo mediterrâneo e elementos brasileiros.