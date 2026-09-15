Laura Pausini fará dois shows em navio com estrelas brasileiras

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A temporada de cruzeiros 2026/2027 terá uma programação musical diversificada no litoral brasileiro. Entre os destaques está o Navio Laura Pausini, que acontece de 5 a 8 de janeiro de 2027, a bordo do MSC Divina. A cantora italiana fará dois shows durante a viagem, que parte do Porto de Santos e terá paradas em Búzios e Angra dos Reis.

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Além de Laura, o cruzeiro reunirá Ana Carolina, Alexandre Pires, Fábio Jr. e Tiago Iorc, colocando diferentes gerações e estilos da música brasileira no mesmo palco. O projeto também marca a primeira vez que a PromoAção terá uma atração internacional como protagonista de um de seus cruzeiros temáticos.

A escolha do MSC Divina não é casual. O navio fará sua primeira temporada regular no Brasil em 2026/2027 e será uma das principais embarcações utilizadas nos cruzeiros temáticos da temporada. Entre novembro de 2026 e março de 2027, o navio receberá uma sequência de projetos musicais com alguns dos maiores nomes da música brasileira.

Uma temporada de música em alto-mar

Antes de Laura Pausini, o MSC Divina recebe o Vumbora Pro Mar, de 20 a 23 de novembro de 2026, comandado por Bell Marques, com participações de Durval Lelys, Xand Avião, Timbalada, Xanddy Harmonia, É o Tchan e Rafa & Pipo Marques.

Na sequência, de 23 a 26 de novembro, é a vez do Navio Cabaré, também no MSC Divina, com Leonardo. O calendário segue com o 89 Rock Boat 40 Anos, de 26 a 29 de novembro, celebrando quatro décadas da Rádio 89 Rock.

De 3 a 6 de dezembro, o MSC Divina recebe o Navio Chitãozinho & Xororó. Logo depois, de 6 a 9 de dezembro, o palco marítimo será ocupado pelo Navio Roberto Carlos, um dos projetos tradicionais da temporada.

Entre 9 e 12 de dezembro, o MSC Divina será cenário do Embaixador em Alto-Mar, comandado por Gusttavo Lima, com participações de nomes como Maiara & Maraisa, Dennis, Diego & Victor Hugo e Rionegro & Solimões.

De 12 a 15 de dezembro, o navio recebe o Dominguinho em Alto-Mar, projeto que reúne Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Seu Jorge e Saulo Fernandes, entre outros artistas.

Para a virada do ano, o MSC Divina será palco do Réveillon em Alto Mar, de 29 de dezembro de 2026 a 2 de janeiro de 2027. O roteiro inclui parada em Copacabana durante a noite de Ano-Novo e shows de nomes como Thiaguinho, Wesley Safadão, Ana Castela, Alok e Jota Quest.

Poucos dias depois, chega a vez de Laura Pausini. De 5 a 8 de janeiro, a italiana transforma o MSC Divina em seu primeiro cruzeiro temático no Brasil, com dois shows e uma programação que também terá Ana Carolina, Alexandre Pires, Fábio Jr. e Tiago Iorc.

A programação musical continua em janeiro. De 8 a 11 de janeiro, o MSC Divina recebe o Navio Daniel, com Daniel, Simone Mendes, Fagner, César Menotti & Fabiano, Zé Neto & Cristiano e Guilherme & Santiago. Já de 20 a 23 de janeiro, o navio será palco do WS On Board, cruzeiro de Wesley Safadão.

Shows em alto-mar

A concentração dos cruzeiros temáticos no MSC Divina é uma das características da temporada 2026/2027. O navio, que tem capacidade para cerca de 4,3 mil passageiros e fará sua primeira temporada regular no país, terá embarques a partir de Santos e roteiros também para destinos como Angra dos Reis, Búzios, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Punta del Este e Buenos Aires.

Além dos temáticos, a temporada brasileira terá outros navios em operação regular, entre eles MSC Virtuosa, MSC Seaview, MSC Musica, MSC Splendida, Costa Diadema, Costa Serena e Buenavista, ampliando a oferta de roteiros entre novembro de 2026 e abril de 2027.

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Assim, a temporada transforma o litoral brasileiro em uma espécie de circuito musical sobre as águas: do sertanejo ao rock, do axé à música pop, passando pela MPB e, agora, pela música italiana de Laura Pausini.