Alertas climáticos alteram rotas turísticas no país; veja precauções

Eventos climáticos extremos, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul em 2025, estão se tornando mais frequentes no Brasil, forçando uma mudança no planejamento de viagens de milhares de pessoas. Em 2026, com a intensificação do fenômeno El Niño e a criação do Programa de Adaptação Climática para o Turismo pelo governo federal, a necessidade de um planejamento reforçado se tornou ainda mais evidente. As variações bruscas de tempo passaram a exigir atenção redobrada, especialmente em áreas de serra e litoral.

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A nova realidade impõe aos viajantes a necessidade de acompanhar os boletins meteorológicos e os comunicados da Defesa Civil com a mesma antecedência com que reservam voos e hotéis. O cenário atual demonstra que a escolha de um destino não depende mais apenas de suas atrações, mas também de sua vulnerabilidade a fenômenos climáticos.

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Como os alertas climáticos impactam sua viagem?

Alertas climáticos emitidos por órgãos oficiais, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem resultar em interdições de estradas, cancelamento de voos e suspensão de atividades turísticas. Isso exige que o viajante tenha flexibilidade para alterar roteiros ou mesmo adiar a viagem para garantir a segurança.

Os principais impactos incluem o fechamento de parques nacionais para visitação, a interrupção de travessias marítimas para ilhas e a proibição de acesso a praias por causa da ressaca. Em regiões serranas, o risco de deslizamentos de terra pode levar ao bloqueio de rodovias importantes, isolando cidades e afetando o transporte de turistas.

O que verificar antes de viajar?

Um planejamento cuidadoso é a principal ferramenta para minimizar os riscos e evitar transtornos durante as férias. Antes de colocar o pé na estrada ou embarcar, algumas medidas preventivas são essenciais. Confira as principais recomendações para uma viagem mais segura:

Previsão do tempo: consulte portais de meteorologia e baixe aplicativos oficiais, como o da Defesa Civil Nacional, para receber alertas sobre seu destino antes e durante a estadia.

Condições das estradas: verifique a situação das rodovias que fazem parte do seu trajeto, especialmente em regiões montanhosas, por meio de aplicativos e sites das concessionárias.

Seguro viagem: contrate um seguro que ofereça cobertura explícita para cancelamentos ou interrupções por eventos climáticos. Leia a apólice com atenção para entender as condições e exclusões.

Plano alternativo: tenha um roteiro B em mente, com passeios em locais fechados ou em áreas mais seguras, caso o tempo mude repentinamente.

Kit de emergência: prepare uma pequena mochila com água, alimentos não perecíveis, lanterna, pilhas e um carregador de celular portátil.

Direitos em caso de cancelamento por mau tempo

Cancelamentos de voos ou pacotes turísticos por desastres naturais são considerados situações de "força maior". Nesses casos, de acordo com as normativas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Código de Defesa do Consumidor, as empresas não são obrigadas a oferecer reembolso integral imediato. Geralmente, o consumidor tem direito a opções como a remarcação da viagem sem custo adicional ou o recebimento de crédito para uso futuro.

É fundamental que o viajante entre em contato com a companhia aérea ou a agência de viagens o mais rápido possível para entender as políticas aplicáveis e negociar a melhor alternativa. Guarde todos os comprovantes de comunicação e os alertas oficiais sobre o clima, pois eles servem como respaldo para sua solicitação.

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