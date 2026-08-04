Conheça a Bakunawa, a montanha-russa que quebrará 6 recordes mundiais

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O parque Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, anunciou a construção da Bakunawa, uma montanha-russa giratória prevista para 2027. A atração deve se tornar a mais alta e rápida do mundo em sua categoria quando for inaugurada.

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Ao todo, o brinquedo quebrará seis recordes mundiais:

montanha-russa giratória mais rápida do mundo;

montanha-russa giratória mais alta do mundo;

inversão mais rápida do mundo;

maior inversão do tipo "stall" do mundo;

primeira montanha-russa giratória suspensa do mundo;

primeira montanha-russa do mundo com lançamento de cabeça para baixo.

A estrutura atingirá 116 metros de altura e uma velocidade máxima de 161 km/h. O percurso total será de 964 metros, completado em aproximadamente 2 minutos e 17 segundos.

Como será a experiência

A aventura começa com um lançamento que acelera o trem de 0 a 97 km/h. Logo depois, os passageiros encaram a inversão mais rápida do mundo e, ainda de ponta-cabeça, recebem um segundo impulso que eleva a velocidade para 129 km/h.

Um terceiro lançamento impulsiona o trem a 161 km/h em direção ao topo da torre de 116 metros. No ponto mais alto, o veículo faz uma pausa antes de despencar pelo mesmo trajeto. O giro livre dos carros torna cada viagem diferente.

Cada trem terá capacidade para 20 pessoas, em cinco vagões com assentos posicionados costas com costas. A altura mínima exigida será de 1,22 metro. A temática é inspirada na lenda de Bakunawa, uma serpente marinha que, segundo o folclore, tenta devorar a Lua.

Adeus à montanha-russa mais alta do mundo

A Bakunawa substituirá a antiga Kingda Ka, desativada no final de 2024. A Kingda Ka foi a montanha-russa mais alta do mundo, com 139 metros, e chegou a ser a mais rápida, atingindo 206 km/h. Sua remoção faz parte de um investimento de mais de US$ 1 bilhão nos parques da companhia Six Flags.

Atualmente, a montanha-russa mais rápida e mais alta é a Falcons Flight, no Six Flags Qiddiya City, na Arábia Saudita. Inaugurada em dezembro de 2025, ela alcança 250 km/h, tem 195 metros de altura e um percurso de 4,3 quilômetros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.