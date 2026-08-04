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COREIA DO NORTE

Como é a vida de um cidadão comum na Coreia do Norte hoje?

Para além das notícias sobre mísseis e do líder supremo; veja relatos e imagens que mostram o dia a dia, o trabalho e o lazer no país mais fechado do mundo

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
04/08/2026 15:09

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Como é a vida de um cidadão comum na Coreia do Norte hoje?
Mural de propaganda norte-coreana, observado por cidadãos, exemplifica a constante presença ideológica e o lazer supervisionado no país crédito: Unsplash

A vida de um cidadão comum na Coreia do Norte é marcada por um profundo controle estatal e uma rotina que equilibra trabalho, atividades ideológicas e um lazer rigidamente supervisionado. Longe dos desfiles militares e das manchetes internacionais, o dia a dia da população, especialmente na capital Pyongyang, segue um roteiro previsível, onde as escolhas individuais são limitadas e a lealdade ao regime de Kim Jong Un é constantemente reforçada.

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A rotina é construída em torno do coletivismo, com a maioria dos cidadãos residindo em blocos de apartamentos designados pelo Estado. A aparência de normalidade em Pyongyang, com seus metrôs, parques e monumentos, contrasta com a realidade das áreas rurais, onde a infraestrutura é mais precária e o acesso a bens é ainda mais restrito. A vida social é frequentemente mediada por organizações estatais, desde a escola até o local de trabalho.

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Como é a rotina de trabalho na Coreia do Norte?

A jornada de trabalho é longa e, muitas vezes, se estende para além do expediente oficial. Cidadãos são frequentemente mobilizados para projetos estatais, como colheitas ou construções, em um sistema que mescla emprego formal com trabalho voluntário compulsório. O Estado é o principal empregador, e as profissões são, em grande parte, designadas de acordo com as necessidades do governo e a classe social da família.

Essa classificação, conhecida como “songbun”, funciona como um sistema de castas hereditário que determina o acesso à educação, moradia e oportunidades de carreira. Indivíduos de famílias consideradas leais ao regime têm privilégios, enquanto aqueles com histórico de deslealdade enfrentam severas limitações em praticamente todos os aspectos da vida.

O que os norte-coreanos fazem para se divertir?

As opções de lazer são controladas e servem, em grande parte, para promover a ideologia do regime. Embora o acesso a entretenimento estrangeiro seja ilegal e punido com severidade, existem formas de diversão aprovadas pelo governo, que buscam reforçar o senso de comunidade e patriotismo. As principais atividades incluem:

  • piqueniques e passeios em parques públicos, especialmente aos domingos;

  • visitas a cinemas que exibem exclusivamente filmes e documentários de produção nacional;

  • prática de esportes como futebol e basquete em espaços comunitários;

  • visitas a monumentos e locais históricos que homenageiam os líderes da dinastia Kim;

  • apresentações de música e dança em massa organizadas pelo Estado, incluindo espetáculos artísticos coletivos.

Como funciona o acesso à informação?

O acesso à informação é um dos aspectos mais controlados da vida no país. A internet, como a conhecemos, é inacessível para a população geral, que pode usar uma rede doméstica controlada pelo governo, chamada “Kwangmyong”. Os telefones celulares existem, mas não permitem chamadas internacionais nem acesso à web global. A programação de rádio e televisão é inteiramente estatal, focada em propaganda e notícias filtradas pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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