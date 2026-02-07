Assine
Partido governante da Coreia do Norte realizará primeiro congresso desde 2021

07/02/2026 20:19

O partido no poder na Coreia do Norte fará um congresso no fim deste mês, anunciou neste domingo (8, data local) a agência de notícias oficial do país, a primeira reunião deste tipo desde 2021.

A decisão foi tomada no sábado, em uma reunião dos principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), entre eles o líder Kim Jong Un, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês).

"O Politburo do Comitê Central do PTC adotou por aprovação unânime a decisão de abrir o Nono Congresso do PTC em Pyongyang, a capital da revolução, no final de fevereiro de 2026", indicou a KCNA.

O último congresso do PTC foi realizado em janeiro de 2021. Naquela ocasião, Kim foi nomeado secretário-geral do partido, um título anteriormente reservado a seu pai e antecessor, Kim Jong Il, o que os analistas descreveram como uma medida para reforçar sua autoridade.

O congresso é a máxima instancia de reunião do partido no poder, que busca reforçar a autoridade do regime e pode servir como plataforma para anunciar decisões políticas ou mudanças em sua liderança.

No fim de janeiro, Kim Jong Un anunciou que o congresso "esclarecerá os planos para a próxima fase destinada a incrementar a força de dissuasão nuclear do país".

A Coreia do Norte fez seu primeiro teste nuclear subterrâneo em 2006. Possui dezenas de ogivas nucleares, segundo especialistas, apesar da imposição de sanções internacionais, e afirma que esse arsenal é necessário ante o que considera a ameaça militar dos Estados Unidos e de seus aliados.

Pyongyang também desenvolveu laços profundos com a Rússia durante a guerra na Ucrânia, com soldados norte-coreanos enviados para lutar ao lado das forças russas. Em 2024, os dois países firmaram um tratado que inclui uma cláusula de defesa mútua.

