Como é a vida de um cidadão comum na Coreia do Norte? Veja 10 fatos

Enquanto o governo da Coreia do Norte continua a chamar a atenção do mundo com seus testes de mísseis, a vida de seus 26 milhões de habitantes segue sob um controle rígido e um isolamento quase total. Longe da propaganda estatal, o cotidiano no país é marcado por desafios, restrições e peculiaridades que poucos conhecem.

O dia a dia de um cidadão comum norte-coreano é profundamente diferente de qualquer realidade ocidental. Para entender melhor como funciona essa sociedade, confira 10 fatos surpreendentes sobre a rotina no país.

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Acesso restrito à informação: a grande maioria da população não tem acesso à internet global. Em vez disso, utiliza uma rede nacional controlada pelo governo, chamada “Kwangmyong”. Ela possui apenas algumas dezenas de sites, todos aprovados pelo regime. Cortes de cabelo controlados: os cidadãos devem escolher seus penteados a partir de uma lista de opções aprovadas pelo Estado. Estilos associados à cultura ocidental ou considerados extravagantes são estritamente proibidos. Falta de energia elétrica: apagões são uma realidade constante, principalmente fora da capital, Pyongyang. Muitas famílias dependem de pequenos painéis solares ou baterias de carro para ter acesso a uma fonte mínima de eletricidade em casa. Sistema de castas (Songbun): a sociedade é oficialmente dividida em três classes com base na lealdade da família ao regime: “leal”, “vacilante” e “hostil”. Esse status, herdado dos antepassados, define o acesso de uma pessoa à educação, moradia e emprego. Voto obrigatório com candidato único: as eleições registram participação de quase 100% dos eleitores. Contudo, servem apenas para aprovar o único candidato indicado pelo partido no poder. Não votar é considerado um ato de dissidência política. Música e TV estatais: o consumo de mídia estrangeira, como filmes da Coreia do Sul ou músicas de K-pop, é um crime grave. A descoberta pode levar a punições severas, incluindo longas penas em campos de trabalho forçado. Calendário próprio: a Coreia do Norte segue o calendário “Juche”, que começa em 1912, ano de nascimento do fundador Kim Il-sung. Por essa contagem, o ano de 2026 é o Juche 115. Transporte público e bicicletas: possuir um carro particular é um luxo extremamente raro, reservado apenas para a elite do governo. A maioria da população depende de ônibus, metrô (em Pyongyang) e, principalmente, de bicicletas para se locomover. Lealdade acima de tudo: retratos dos líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il são obrigatórios em todas as casas e edifícios públicos. Esses quadros devem ser mantidos impecavelmente limpos e posicionados em um local de destaque na parede principal. Acesso limitado a alimentos: apesar da propaganda oficial de fartura, a distribuição de alimentos pelo Estado costuma ser insuficiente. Por isso, mercados informais, conhecidos como “Jangmadang”, tornaram-se essenciais para a sobrevivência de muitas famílias. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.