Líder Kim Jong Un é reeleito secretário-geral do partido governante da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, foi reeleito como secretário-geral do governante Partido dos Trabalhadores em seu nono congresso, informou nesta segunda-feira (23, data local) a imprensa estatal.

A decisão foi tomada no domingo, quarto dia do Congresso, "de acordo com a vontade inabalável e o desejo unânime de todos os delegados" no encontro do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Realizado apenas uma vez a cada cinco anos, o congresso, que se estende por vários dias, oferece um raro vislumbre do funcionamento de uma nação onde até mesmo os detalhes mais mundanos estão envoltos em segredo.

A reunião orienta os esforços do Estado em tudo, desde a construção de moradias até o planejamento de guerra.

Em seu discurso de abertura do congresso, na quinta-feira, Kim prometeu melhorar o padrão de vida, em meio às tensões econômicas que afetam sua nação atingida por sanções.

"Hoje, nosso partido enfrenta difíceis e urgentes tarefas históricas de impulsionar a construção econômica e o nível de vida do povo, e de transformar todos os âmbitos da vida estatal e social o mais rápido possível", disse Kim.

Durante décadas, as armas nucleares e o poderio militar estiveram acima de tudo na Coreia do Norte, mesmo quando as reservas de alimentos se esgotavam e a fome se espalhava.

Mas, desde que assumiu o poder em 2011, Kim também tem enfatizado a necessidade de fortalecer a economia da empobrecida nação.

No último congresso do partido, em 2021, Kim fez uma admissão extremamente incomum ao reconhecer que haviam sido cometidos erros "em quase todas as áreas" do desenvolvimento econômico.

Kim já adiantou que o congresso deste ano revelará a próxima fase do programa de armas nucleares do país.

