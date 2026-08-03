Balneário Camboriú domina ranking de arranha-céus e vira “Dubai brasileira”

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Em 2026, o Brasil consolida sua posição no mapa dos grandes arranha-céus, com edifícios que rivalizam em altura com os maiores da América Latina. A maior parte desses gigantes de concreto e aço está concentrada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, cidade que ganhou o apelido de “Dubai brasileira” pela impressionante linha de prédios que se ergue à beira-mar.

A paisagem da cidade catarinense foi transformada nas últimas décadas por um intenso processo de verticalização. O horizonte local é hoje dominado por torres residenciais de luxo, que buscam oferecer aos moradores vistas panorâmicas do Oceano Atlântico, impulsionando uma competição no setor da construção civil para ver quem alcança mais alto.

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Quais são os maiores prédios do Brasil?

Atualmente, os maiores edifícios do país são as torres gêmeas do Yachthouse by Pininfarina, com 294 metros de altura, seguidas de perto pelo One Tower, com 290 metros. Ambos estão localizados em Balneário Camboriú e figuram entre os mais altos da América Latina. A lista dos cinco maiores é completada por outras construções na mesma cidade.

Conheça o ranking dos maiores arranha-céus brasileiros em altura:

Yachthouse by Pininfarina: este complexo de torres gêmeas alcança 294 metros de altura e possui 81 andares, sendo os edifícios residenciais mais altos da América Latina. Ficou famoso por ter entre seus proprietários o jogador de futebol Neymar. One Tower: com 290 metros e 77 andares, este arranha-céu se destaca na paisagem da cidade. Com construção finalizada em 2022, o edifício consolidou-se como um dos gigantes da engenharia nacional. Boreal Tower: o edifício atingiu sua altura final de 241 metros, distribuídos em 62 pavimentos, consolidating-se como um dos novos gigantes da cidade. Titanium Tower: em fase final de obras, este arranha-céu terá 238 metros de altura e 57 andares, reforçando a tendência de construções de altíssimo padrão na região. Infinity Coast: por muito tempo um dos mais altos do país, este edifício tem 234 metros de altura e 66 andares. Foi um dos pioneiros a superar a marca de 200 metros em Balneário Camboriú.

O futuro é ainda mais alto

A corrida para o céu em Balneário Camboriú não para. Já existem projetos que prometem superar, e muito, as marcas atuais. O mais ambicioso deles é a Senna Tower, que tem como proposta superar os 500 metros de altura, o que o colocaria entre os maiores do mundo e solidificaria a cidade como um polo global de edifícios superaltos.

Por que Balneário Camboriú tem tantos prédios altos?

Diversos fatores explicam a concentração de arranha-céus na cidade catarinense. O solo da região, composto por rochas e sedimentos firmes, é propício para as fundações profundas que estruturas dessa magnitude exigem. Além disso, o plano diretor do município incentiva a construção vertical, permitindo edifícios com alto potencial construtivo.

A valorização imobiliária também é um fator decisivo. A alta procura por apartamentos de luxo com vista para o mar impulsiona o mercado a investir em projetos cada vez mais ousados e altos. Essa combinação de condições geográficas, legislação favorável e demanda econômica transformou Balneário Camboriú na capital brasileira dos arranha-céus.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.