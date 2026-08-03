Onde ficam os supervulcões mais perigosos do mundo? Veja mapa

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Quando se fala em supervulcões, a imagem do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, logo vem à mente. No entanto, essa é apenas uma das várias caldeiras vulcânicas gigantes espalhadas pelo planeta, com potencial para desencadear mudanças climáticas globais caso entrassem em erupção. Esses locais são monitorados por cientistas que buscam entender os riscos que representam.

Diferente dos vulcões tradicionais, com seus cones característicos, os supervulcões são depressões no solo, conhecidas como caldeiras. Elas se formam após erupções tão colossais que o solo sobre a câmara de magma colapsa, deixando uma vasta cratera que pode ter dezenas de quilômetros de diâmetro.

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O que é um supervulcão?

Um supervulcão é uma grande caldeira vulcânica que, em algum momento, produziu uma erupção de magnitude oito, o nível máximo no Índice de Explosividade Vulcânica (IEV). Suas explosões são capazes de ejetar mais de mil quilômetros cúbicos de material e impactar o clima global.

Onde ficam os supervulcões mais perigosos?

Embora dezenas de caldeiras com potencial de supererupção existam, algumas são mais conhecidas devido ao seu histórico geológico e à proximidade com áreas povoadas. A maioria está localizada ao longo de anéis de fogo e pontos quentes da crosta terrestre. Conheça as principais:

Caldeira de Yellowstone (EUA): Localizada no estado de Wyoming, é talvez a mais famosa do mundo. Sua atividade geotérmica alimenta os famosos gêiseres do parque.

Caldeira de Long Valley (EUA): Situada na Califórnia, essa enorme depressão se formou há cerca de 760 mil anos, em uma erupção que cobriu de cinzas grande parte do oeste americano.

Caldeira Valles (EUA): Localizada no Novo México, é outra gigante norte-americana, resultante de duas grandes erupções ocorridas há mais de um milhão de anos.

Lago Toba (Indonésia): O local da maior erupção identificável da Terra, ocorrida há cerca de 75 mil anos. O evento foi tão intenso que criou um lago que hoje ocupa a caldeira.

Campos Flégreos (Itália): Próxima a Nápoles, esta é uma das áreas mais preocupantes devido à alta densidade populacional em seu entorno. A área registra atividade sísmica frequente e é considerada uma das mais monitoradas da Europa.

Zona Vulcânica de Taup? (Nova Zelândia): Abriga o maior lago do país e foi palco da erupção mais violenta do mundo nos últimos 5 mil anos.

Caldeira de Kikai (Japão): Localizada ao sul do Japão, foi responsável pela maior erupção do Holoceno, há cerca de 7.300 anos. Pesquisas recentes de 2026 indicam que o sistema está em processo de recarga de magma.

Qual o risco de uma erupção de supervulcão?

O maior perigo de uma supererupção não é a lava, mas as cinzas vulcânicas e os gases liberados na atmosfera. Uma nuvem massiva poderia bloquear a luz solar por anos, causando um "inverno vulcânico" que levaria ao colapso da agricultura global e a mudanças climáticas drásticas.

Agências geológicas ao redor do mundo seguem monitorando essas áreas constantemente, com avanços tecnológicos que permitem detectar mudanças sísmicas, químicas e deformações na superfície. A probabilidade de uma erupção catastrófica ocorrer durante nossas vidas é extremamente baixa, segundo estimativas científicas, com intervalos entre supererupções podendo ultrapassar centenas de milhares de anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.