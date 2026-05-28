Gigantes subterrâneos: a origem das cavernas e as curiosidades mais surpreendentes sobre esses ambientes misteriosos

Escondidas sob a superfície, as cavernas formam um mundo à parte, com rios silenciosos, salões imensos e formações rochosas que parecem esculturas naturais. Esses ambientes subterrâneos surgem lentamente, ao longo de milhares ou milhões de anos, e ajudam a entender processos profundos da Terra. Ao mesmo tempo, atraem pesquisadores, praticantes de esportes de aventura e turistas curiosos com o que existe além da entrada escura na rocha.

Na linguagem geológica, uma caverna é um vazio natural em rochas, grande o suficiente para ser explorado por uma pessoa. Elas podem se desenvolver em montanhas calcárias, em antigos fluxos de lava, sob geleiras ou até no fundo do mar. Assim, cada tipo de caverna conta uma história diferente sobre a água, o clima, os vulcões ou o movimento das placas tectônicas, o que explica o interesse constante de cientistas e exploradores.

Na linguagem geológica, uma caverna é um vazio natural em rochas, grande o suficiente para ser explorado por uma pessoa – depositphotos.com / Xalanx



O que são cavernas e como surgem ao longo do tempo?

A palavra-chave central aqui é cavernas, entendidas como sistemas subterrâneos formados por processos naturais. As cavernas calcárias, as mais comuns, nascem quando a água da chuva, levemente ácida, infiltra-se no solo e dissolve lentamente rochas ricas em cálcio, como o calcário e o mármore. Essa água circula por fraturas e fissuras, alargando-as pouco a pouco até criar galerias, túneis e salões.

Em ambientes vulcânicos, as cavernas aparecem de outra forma. Afinal, quando a lava escoa pela superfície, a parte externa pode esfriar e solidificar primeiro, enquanto o interior continua fluindo. Quando esse rio de lava se esvazia, sobra um tubo oco, formando as chamadas cavernas vulcânicas ou tubos de lava. Já no mar, processos de erosão, pressão das ondas e circulação de água ao longo de fraturas geram cavernas submarinas, algumas ainda em conexão com a costa, outras totalmente submersas.

Formação de cavernas: quais processos moldam o mundo subterrâneo?

No caso das cavernas calcárias, a chuva absorve dióxido de carbono do ar e do solo, formando uma solução fraca de ácido carbônico. Essa água ácida reage com o calcário, dissolvendo-o e carregando íons de cálcio em solução. Com o tempo, pequenos canais viram condutos, e condutos podem evoluir para grandes salões, onde surgem estalactites e estalagmites. Ademais, em regiões com clima úmido e relevo cárstico (cheio de dolinas, sumidouros e paredões de rocha), esse processo é ainda mais intenso.

Nas cavernas vulcânicas, o principal agente não é a água, mas o próprio magma. Afinal, a viscosidade da lava, a inclinação do terreno e a duração da erupção determinam o tamanho e a complexidade dos tubos de lava. Já nas cavernas submarinas, a erosão mecânica da rocha pela ação constante das ondas, aliada a variações do nível do mar ao longo das eras geológicas, ajuda a esculpir galerias e câmaras ocultas. Em todas elas, há influência de fatores como tipo de rocha, clima, tempo de exposição e movimentação tectônica.

O que são estalactites, estalagmites e rios subterrâneos?

As estalactites e estalagmites são duas das estruturas mais conhecidas no interior das cavernas. Estalactites pendem do teto e se formam quando gotas de água carregadas de calcita pingam lentamente; ao perder dióxido de carbono para o ar da caverna, o carbonato de cálcio precipita e se acumula em camadas finas. Por sua vez, estalagmites crescem no chão, a partir das gotas que caem das estalactites ou do teto, depositando o mesmo material em sentido ascendente.

Com o passar do tempo, essas formações podem se unir e criar colunas, cortinas rochosas e outras estruturas com formas variadas. Por sua vez, rios subterrâneos são cursos dágua que correm por dentro do maciço rochoso, muitas vezes alimentando lagos internos e saindo à superfície em nascentes potentes. Em alguns sistemas, esses rios desaparecem em sumidouros, atravessam quilômetros de galerias e reaparecem em outro ponto, o que torna o mapeamento hidrogeológico uma tarefa detalhada.

Estalactites: crescem de cima para baixo, penduradas no teto.

crescem de cima para baixo, penduradas no teto. Estalagmites: surgem de baixo para cima, no piso da caverna.

surgem de baixo para cima, no piso da caverna. Colunas: estruturas formadas pela união de estalactites e estalagmites.

estruturas formadas pela união de estalactites e estalagmites. Rios subterrâneos: canais de água que esculpem e ampliam as galerias.

Por que cavernas como Son Doong e as grutas de gelo atraem tanta atenção?

Entre as cavernas mais comentadas do planeta está Son Doong, no Vietnã, considerada uma das maiores em volume interno. Seus salões têm altura comparável a prédios de vários andares e abrigam florestas internas, nuvens de neblina e rios subterrâneos. Nesse tipo de ambiente, a biodiversidade chama a atenção: há espécies adaptadas à escuridão, como peixes sem olhos, insetos pálidos e microrganismos que vivem em condições extremas.

Na Islândia, as cavernas de gelo que se formam em geleiras e campos de lava cobertos de neve revelam túneis azulados, esculpidos por água de degelo que corre por baixo do gelo. Essas formações são temporárias, mudam de um ano para o outro e ajudam a monitorar o comportamento das geleiras em um cenário de aquecimento global. Na Europa e na América Latina, sistemas subterrâneos em países como Eslovênia, França, Brasil e México reúnem salões gigantes, grutas turísticas e cavernas historicamente usadas como abrigo, local de rituais e esconderijo em conflitos.

Algumas cavernas têm importância arqueológica e paleontológica, preservando pinturas rupestres, fósseis de animais extintos e vestígios de ocupação humana antiga. Ademais, em ambientes estáveis, com pouca luz e temperatura quase constante, objetos orgânicos podem durar milhares de anos. Isso transforma essas cavidades em arquivos naturais sobre a história da humanidade e sobre mudanças ambientais ocorridas ao longo do tempo geológico.

Entre as cavernas mais comentadas do planeta está Son Doong, no Vietnã, considerada uma das maiores em volume interno – depositphotos.com / yongkiet



Quais são os riscos das explorações subterrâneas e o papel dos espeleólogos?

A prática de explorar cavernas, conhecida como espeleologia ou espeleoturismo quando tem foco recreativo, envolve riscos específicos. Entre eles estão quedas em desníveis, enchentes repentinas em períodos de chuva, desmoronamento de blocos, perda de orientação e exposição a ambientes com pouco oxigênio ou gases acumulados. Por isso, a visitação segura exige planejamento, guias experientes, equipamentos adequados e respeito aos limites impostos pelos gestores das áreas protegidas.

Planejar o percurso com antecedência e conhecer as condições climáticas. Usar capacete com iluminação, roupas apropriadas e meios de comunicação. Seguir orientações de espeleólogos e condutores locais. Evitar tocar em formações frágeis e não retirar nada do ambiente.

Os espeleólogos dedicam-se ao estudo científico das cavernas, mapeando galerias, analisando rochas, monitorando fauna e registrando dados sobre água e clima interno. Assim, esse trabalho contribui para a preservação de aquíferos subterrâneos, fundamentais para o abastecimento de muitas regiões, e para a compreensão da evolução do relevo. Além disso, cavernas funcionam como indicadores ambientais: mudanças em depósitos minerais e em sedimentos ajudam a reconstruir variações de clima e eventos extremos de milhares de anos atrás.

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Ao reunir ciência, aventura e patrimônio natural, as cavernas seguem despertando interesse em diversas áreas. A combinação entre formação lenta, beleza geológica, biodiversidade singular e registros históricos transforma esses ambientes subterrâneos em peças-chave para entender a Terra e orientar estratégias de conservação ambiental.