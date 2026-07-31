Antes que o tempo passe: para onde levar seu pai em uma viagem inesquecível

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há presentes que envelhecem. O relógio para de funcionar, a camisa sai de moda, o perfume acaba. Mas existe um presente que desafia o tempo: uma viagem.

Com o Dia dos Pais chegando, em 9 de agosto, muitos filhos já procuram uma forma especial de agradecer por uma vida inteira de ensinamentos, apoio e afeto. Em vez de mais um presente material, cresce a tendência de investir em experiências, e poucas são tão marcantes quanto viajar ao lado do pai.

Em um mundo onde as agendas vivem lotadas e as conversas acontecem cada vez mais por mensagens, reservar alguns dias para estar junto pode ser uma das experiências mais valiosas da vida. Não importa se ele é aventureiro, apaixonado por boa gastronomia, fã de futebol, pescador de fim de semana ou simplesmente alguém que gosta de contemplar uma bela paisagem. Sempre existe um destino capaz de transformar dias comuns em histórias para contar durante décadas.

Para o pai que gosta de natureza

Cachoeira na Serra do Cipó, destino ideal para quem busca ecoturismo e aventura no feriado prolongado de Corpus Christi. Paulo Roberto Fonseca/divulgação

Imagine acordar com o canto dos pássaros, tomar café olhando para as montanhas e terminar o dia diante de um pôr do sol inesquecível. Destinos como as Serras da Mantiqueira, da Canastra ou do Cipó oferecem trilhas, cachoeiras, observação de animais e aquele raro silêncio que convida a longas conversas entre pai e filho.

É o tipo de viagem em que o celular perde importância e a companhia ganha protagonismo.

Para o pai apaixonado por gastronomia

Na Serra da Canastra, produtores preservam o modo tradicional e artesanal de fazer queijo Alexandre Mota/Divulgação

Nem toda aventura precisa envolver adrenalina. Para muitos pais, felicidade tem cheiro de café passado na hora, sabor de um bom vinho ou de um almoço preparado lentamente.

Minas Gerais reúne algumas das rotas gastronômicas mais encantadoras do país, com fazendas históricas, queijarias premiadas e restaurantes que valorizam receitas de família. Já a Serra Gaúcha combina vinhos, paisagens europeias e boa mesa, criando o cenário perfeito para brindar à vida.

Para quem sempre sonhou com o mar

A Praia do Boldró é um dos melhores lugares de Fernando de Noronha para curtir o pôr do sol Bruno Lima - MTUR

Poucas coisas aproximam tanto as pessoas quanto caminhar sem pressa pela areia ou dividir um passeio de barco.

Fernando de Noronha, São Miguel dos Milagres, Prado, no Sul da Bahia, e o litoral catarinense oferecem experiências para todos os estilos, seja mergulhando em águas cristalinas ou apenas observando o horizonte enquanto o tempo parece desacelerar.

Para o pai apaixonado por história

Charmosa e cultural, Tiradentes é um destino que combina bem com passeios ao lado dos pets Gilberto_Mesquita de Getty Images Pro

Algumas viagens também são aulas de vida.

Cidades como Ouro Preto, Tiradentes, Paraty e Salvador permitem caminhar por ruas centenárias, visitar igrejas, museus e casarões que ajudam a compreender a formação do Brasil. São destinos que naturalmente despertam conversas sobre família, origem, memória e legado.

Para quem gosta de uma grande aventura

Valletta é a capital fortificada de Malta, reconhecida inteiramente como Patrimônio Mundial da UNESCO. Ela foi fundada em 1566 pelos Cavaleiros da Ordem de São João Carlos Altman/EM

Se o seu pai sempre sonhou em conhecer o mundo, talvez este seja o momento ideal para surpreendê-lo com uma viagem especial de Dia dos Pais.

Um cruzeiro pelo Mediterrâneo reúne diferentes culturas em uma única viagem. Já destinos como Portugal, Itália, Malta, Argentina ou o deserto do Atacama oferecem paisagens impressionantes, excelente gastronomia e experiências capazes de marcar qualquer geração.

Mais do que conhecer novos lugares, viajar juntos significa descobrir novas versões um do outro.

A lembrança mais valiosa não cabe na mala

Navegue pelas águas calmas e transparentes da baía de Paraty, com paradas estratégicas para mergulho, Paraty/Divulgação

Com o passar dos anos, é comum perceber que nossos pais mudam. O cabelo embranquece, o passo desacelera e as prioridades se transformam.

É justamente por isso que tantas pessoas dizem ter se arrependido das viagens que adiaram, nunca das que fizeram.

No Dia dos Pais, em 9 de agosto, talvez o melhor presente não esteja em uma vitrine, mas em um roteiro planejado com carinho.

As fotografias talvez acabem esquecidas em um álbum digital, mas o café compartilhado ao nascer do sol, a gargalhada durante um passeio, a conversa inesperada na estrada ou o abraço diante de uma paisagem extraordinária permanecem vivos muito depois da volta para casa.

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Porque, no fim das contas, a melhor viagem não é necessariamente a mais distante. É aquela em que pai e filho voltam carregando muito mais histórias do que bagagens.